Marathón está haciendo una revolución con la llegada del entrenador Salomón Nazar, se ha comenzado a armar para el Torneo Clausura 2023 y uno de los nombres que más sorprendió fue el de Junior Lacayo, quien de manera sorprendente dejó Real España para nuevamente defender los colores de los verdolagas.

“Es muy bonito poder regresar. Hubo otros equipos interesados, pero decidí venir a Marathón por la confianza que me brindaron, porque siempre estuvieron pendiente de mí estando con el vecino, así como afuera de la cancha, por lo que ¿por qué no regresar?”, fueron las palabras del delantero.

“Influyó bastante que Nazar sea el entrenador, una parte de mi regreso al Marathón se dio por eso, él me conoce y confía bastante en mí. Me imagino que me pidió cuando llegó al equipo. El objetivo es ser campeón”, agregó Lacayo que fue abordado por los medios de comunicación en su primer entrenamiento con el equipo.

Además, el atacante aclaró la razón por la que cambió de aires para este Clausura 2023 y en espacial tras su paso por los aurinegros: “En Real España cambiaron muchas cosas desde que quedamos eliminados de Concacaf. No hablaré de eso, yo ya estuve allí, es un tema de ellos y es personal”.

La dirigencia de Marathón no dudó en traer al atacante que en el Clausura 2018 fue una de las figuras para el título ganado, que curiosamente fue el último que logró el equipo y con el que ahora se busca romper la sequía.