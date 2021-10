Alberth Elis tuvo su primera oportunidad como titular con el Girondins de Burdeos en la Ligue 1 y el hondureño no desaprovechó su oportunidad. Recordemos que Elis fue uno de los movimientos del mercado más importantes para Centroamérica en donde espera tener más oportunidades en el viejo continente y así también aportarle a la Selección de Honduras. Ya había tenido sus primeros minutos con el conjunto francés pero no desde el once inicial. Luego de esta chance desde el comienzo, Alberth, respondió con un gol.

Recordemos que Alberth Elis venía de una lesión en el quinto metatarsiano que sufrió en la Copa Oro ante la Selección de Panamá. Luego de 15 días recientes, fue que pudo unirse por primera vez a los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros del club. Ante el Mónaco el catracho pudo regresar a un partido oficial, y hoy ante el Lorient jugó desde el arranque siendo la figura de su equipo con un gol (1-1) para conseguir un punto como visitante.

Alberth Elis goleador

Al minuto 46 del segundo tiempo, Alberth Elis luego de un pase en profundidad, el hondureño iba a ganar la espalda de la última línea defensiva, definiendo de pierna derecha venciendo al guardameta, para de esta manera adelantar al Girondins de Burdeos (1-0) en el mercador. Primer gol del centroamericano en la Ligue 1. Sin embargo, antes de que finalizara el encuentro, el local pudo encontrar el gol del empate (1-1) y así terminaban las acciones.

Con esta anotación desde la titularidad para Alberth Elis, le dará más confianza al catracho y también al cuerpo técnico. A sus 25 años de edad, el hondureño quiere aprovechar al máximo esta oportunidad en el viejo continente. La próxima cita para el Girondins de Burdeos será el próximo domingo ante el Reims jugando en casa.