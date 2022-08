Héctor Vargas, entrenador del Real España, analizó la victoria del jueves ante Cartaginés en la ida de los octavos de final de la Liga Concacaf,pero tampoco perdió de vista el juego de mañana ante Olimpia en el que espera triunfa para llegar motivados al juego de vuelta ante los ticos y así seguir adelante en la competición internacional.

"Un gran partido, pudimos hacer más goles, sin ser una ventaja definitiva es una buena ventaja para ir a Costa Rica. Hay que aprovecharlo y más si convertimos como visitante. Tenemos que analizar el juego, ellos irán a buscarlo, nosotros tenemos jugadores veloces que les pueden hacer daño", dijo sobre el duelo ante Cartago.

Acerca del momento que están pasando comentó: "No sé si fue lo mejor, tuvimos 12 partidos ganados consecutivos, como equipo rendimos bien, tenemos 17 triunfos de 24 juegos, algo a lo que este club no estaba acostumbrado. Lo de hoy es un reflejo de lo que se viene haciendo, es mérito de los jugadores también, dan la talla cuando uno lo exige".

"Tranquilidad no hay nunca, también hay que planificar contra Olimpia de mañana, a ver cómo les va primero y luego en lo del jueves. Si bien tranquiliza que ganamos, no quiere decir que podamos estar totalmente tranquilos, porque el fútbol no te lo permite", manifestó el estratega argentino que también tiene en mente el Clásico.

“Hay que ver las debilidades de ellos y tratar de aprovecharlas. No podemos dormirnos en los laureles, debemos tratar de ver si podemos marcar un gol más en Costa Rica", finalizó sobre el duelo de vuelta ante los ticos.