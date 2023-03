Gilberto Jerónimo Yearwood ha confirmado que se postulará para presidente de la Federación Nacional de Futbol de Honduras y así tomar el lugar de Jorge Salomón. El exjugador fue claro en decir su preocupación por la crisis que se está viviendo, es por eso que buscará cambiar varias cosas.

“Me ha motivado la situación de que nuestro fútbol está viniendo a menos, para el caso, sin querer herirnos sin tantas cosas, lo de la Selección Mayor ya lo sabemos que hemos tenido la peor eliminatoria de nuestra historia sin ganar un partido”, fueron las palabras de Yearwood a Diario Diez.

Sobre lo que le preocupa comentó: “Hay rivales que son importantes y nos estamos viendo superados por países que su deporte favorito no es el fútbol, específicamente hablar de Panamá, que es el boxeo y el béisbol y son cosas que nos preocupa porque el fútbol lo practica y lo vive un segmento enorme de la población”.

“Yo tengo los planes para desarrollarlos si me dan la oportunidad, porque no soy ningún vende humo. Me metí en el fútbol porque lo conozco y lo viví desde sus raíces más duras. Yo jugué descalzo al fútbol. Así paulatinamente fui cubriendo todas y cada una de las etapas, entonces, considero que en los tiempos que estamos, se puede hace algo mucho mejor por el futbol que va a beneficiar a todos”, agregó.

“Dentro de mis planes está mejorar el fútbol base, la estructura, ver la forma de ayudar al Colegio Nacional de Entrenadores. Nosotros hemos perdido identidad, cuántos entrenadores nacionales tenemos y ahora hasta en Liga de Ascenso están entrenadores extranjeros”, finalizó sobre su planificación.