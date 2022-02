El primer tiempo de Motagua ante Seattle Sounders no fue malo y hasta anotaron un gol que fue anulado por el VAR. En la segunda está paridad desapareció completamente y el conjunto de la MLS terminó haciendo pesar toda su supremacía contra un endeble equipo dirigido por Diego Vázquez.

Luego de terminado el encuentro, el entrenador argentino habló con la prensa y fue bastante autocrítico con el rendimiento de sus futbolistas. Pese a que destacó que comenzaron bien la vuelta de los octavos, sabe que no estuvieron en partido en los últimos 45 minutos y se notó mucho la diferencia de nivel.

“El partido se divide en dos, buen primer tiempo, con pocos errores quizá, en el segundo la verdad que no fuimos competitivos, cometimos errores muy marcados, individuales y por eso terminamos sufriendo y perdiendo por un marcador tan abultado”, comenzó explicando Diego Vázquez.

Y agregó: “Estábamos haciendo un buen primer tiempo hasta el gol, no he visto lo que reclaman los jugadores, el VAR la otra amarilla empezando si la miró, pero esta no. Cambiamos porque queríamos ser más ofensivos con llegadas de los carrileros, queríamos poner más gente en el área y no salió. Queríamos de alguna manera ir a buscar el partido y eso fue un error de parte nuestra”.

Para finalizar, Vázquez contó el lado positivo del partido: “Me quedo con el primer tiempo que hicimos, tuvimos orden y lucha, nos cae ese gol a balón parado que hay que revisar porque (Roberto) Moreira tiene marcado el taco de un jugador en el pecho. Me quedo con el orden, pero nos costó hacer pie en esa cancha, una superficie que no la manejamos para nada y ellos lo hacen muy bien, juegan a un toque, dan mucha amplitud y conocen muy bien esta cancha sintética”.