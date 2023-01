Diego Vásquez ha iniciado su planificación para el 2023 en el que tiene como principal objetivo destacar en la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro, por lo que ya ha gestionado elprimer fogueo del año el cual todo parece indicar será contra la mundialista Canadá, aunque todavía faltan detalles para afinar y así que sea oficial.

“Hay posibilidades de un amistoso el 24 de marzo, pero todavía no se sabe. Canadá todavía no da la sede, entiendo que tienen hasta el 28 de enero, porque tienen que dar la sede ya que uno trabaja en base a eso, por el clima y algunos detalles más”, indicó el estratega argentino a Diario Diez.

“Canadá no varió mucho del equipo que enfrentamos aquí en San Pedro Sula, jugaron los mismos futbolistas y con el mismo sistema, cambió un poco al final del Mundial que no les fue bien, cambió creo que con Marruecos un poquito, pero en general no creo que cambie mucho porque por lo general les ha ido bien. Quizá haya algunos cambios con su capitán y su arquero por el tema generacional, quizá, ojo, no sé”, agregó.

Además, el técnico habló de sus expectativas con la H: “Tenes que tener en cuenta de dónde venimos, la selección que agarramos, tenemos seis meses y poco tiempo y si bien seis meses puede ser un tiempo prudencial en un equipo, pero no en una selección por el tiempo que tenes a los jugadores y los partidos que hemos jugado".

“Tenemos dos microciclos en febrero, haremos uno del 6 al 8 y otro del 20 al 22 y después viene la fecha FIFA de marzo que es del 20 al 30, eso es lo inmediato, y la Copa Oro que falta un poquito, y por qué no ilusionarse con entrar al Final Four pero primero asegurar el cupo en la Copa Oro y después el otro paso”, finalizó.