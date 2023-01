Denil Maldonado se ha convertido en nuevo fichaje de Los Ángeles FC de cara a la próxima temporada. El defensor, de último paso por el Motagua, partió ya de Honduras con rumbo a la costa oeste de los Estados Unidos. Previo a ello, con valijas aún en mano, dialogó con Diario Diez acerca de su presente y futuro.

"Nuevo reto, gracias a Dios se me ha dado la posibilidad de estar en un buen equipo como LAFC. Vamos con la tarea de pelear la titularidad y hacer un gran torneo", advirtió. Posterior a ello, habló respecto a otras ofertas que recibió, puntualmente a una que provenía de la Liga Premier de Rusia.

"Me senté con mis padres y mi esposa a analizar la situación y tomamos la mejor decisión (...). Rusia no está pasando un buen momento con el tema de FIFA como con la guerra, entonces preferimos tomar la oferta de la MLS", explicó en relación al veto que el país euroasiático posee por parte de la casa madre del fútbol mundial, consecuencia del conflicto bélico que mantiene con Ucrania.

"El temor más que todo fue porque la liga rusa estaba desafiliada de FIFA y ellos me podían poner algún inconveniente", continuó en esa misma línea. Además, se mostró preocupado de que esto pudiera dificultar su presencia en La H: "No quería dejar el puesto de la selección y por eso decidimos quedarnos en la MLS, nos favorece no estar lejos para estar cerca de la selección".

¿MLS o Liga MX? Denil Maldonado lo tiene claro

El zaguero dio su parecer acerca de la Major League Soccer, tomando como ejemplo su vivencia en México, cuando se desempeñó en el Pachuca: "Esta liga viene creciendo, he tenido la posibilidad de estar en México y tuve muchos compañeros que querían ir a la MLS y a mí se me ha dado la oportunidad. Yo no la veo como un torneo menor, siento que es muy superior a la mexicana".