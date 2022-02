Real España sorprendió la semana pasada al dar a conocer que tomaba la decisión de destituir al entrenador mexicano Raúl El Potro Gutiérrez, pero días después confirmó que el argentino Héctor Vargastomaría el cargo, decisión que causó ciertas críticas y una de ellas fue la de la leyenda Carlos Pavón quien no se limitó en manifestar su molestia.

Pavón, que actualmente es comentarista de la cadena TUDN, dio su punto de vista sobre el tema en el que ha estado envuelto su exequipo, esto durante la transmisión del partido de Motagua versus Seattle Sounders por la Concachampions y en el que confirmó su molestia por la llegada de Vargas, porque a su punto de vista Gutiérrez estaba haciendo buen trabajo.

“Estamos pasando por la calle de la amargura. Hay cosas que no estoy de acuerdo con la directiva, en separar al técnico que había hecho un trabajo extraordinario, el Potro Gutiérrez. La llegada de un técnico que mejor me reservo mis comentarios”, fueron las contundentes palabras de la Sombra sobre el cambio de la dirección técnica.

“No tienes un gran equipo para poder llegar hasta donde llegaste, el Potro hizo un trabajo extraordinario y que lo echen de esa manera, no entendí. Hablan de procesos, donde procesos no existen. El torneo pasado fue fundamental, lo que hizo con el equipo que tiene, por favor, eso es lo que me pone mal. El equipo que tiene no es un equipo que está para competir, no le puedes exigir. Lamentable”, agregó.

La Sombra hasta indicó que “Por ahora, no soy Real España” y una de las razones de su molestia es porque en años anteriores Héctor Vargas cuando dirigía a Marathón arremetió contra la máquina, involucrándose en polémicas, cuando hubo hasta un cruce de palabras entre ambas partes.