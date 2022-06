El Campeonato Sub-20 de la Concacaf, que otorga boletos tanto a la Copa Mundial de Fútbol de la categoría (Indonesia 2023) como a los próximos Juegos Olímpicos (París 2024), está llegando a su meridiano. Pocos encuentros restan para que la fase de grupos concluya y se avance a la ronda de eliminación directa.

Los partidos han sido más que atrapantes, aunque la mayoría han tenido un factor en común: el pésimo estado de los terrenos de juego. El barro ha predominado en los compromisos, debido a las fuertes lluvias que azotan al norte de Honduras (sede del evento), donde se encuentran el Estadio Olímpico Metropolitano y el Morazán, ambos de San Pedro Sula.

La gramilla de este último ha dicho basta. El aguacero no da descanso a que pueda reponerse, por lo que la Concacaf ha decidido aprobar un nuevo recinto en su reemplazo: el Yankel Rosenthal. La casa de Marathón será escenario de Jamaica vs. Antigua y Barbuda y de Costa Rica vs. Honduras, ambos por la fecha decisiva del Grupo H.

Cabe destacar que esos dos serán los únicos cotejos que se disputarán en la "cueva del monstruo". En los octavos de final, los cruces se dividirán entre el Olímpico Metropolitano y el Estadio Nacional de Tegucigalpa; mientras que de cuartos en adelante todos se llevarán a cabo en el primero de los mencionados.

Finalmente, los horarios de los choques repasados con anterioridad también han sufrido cambios, ya que el Rosenthal no cuenta con iluminación artificial para que se desarrollen de noche. La Sele y La Bicolor se verán las caras desde las 3:30 PM.