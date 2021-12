Tras confirmarse que no cumplirá los 6 meses de contrato que le quedan en Monterrey, la prensa mexicana informó donde podría seguir Joel Campbell.

Tras unos 6 meses que fueron de mayor a menor, Javier Aguirre habría confirmado que no tendrá en cuenta a Joel Campbell para la temporada que viene. El entrenador del Monterrey dio vía libre para que los directivos se deshagan del legionario costarricense seis meses antes de que termine su contrato.

Según informaron desde Diario AS México, el delantero tico tendría como destino casi definido la MLS. El entorno de futbolista habría reconocido de que tiene ofertas de equipos estadounidenses y no ve con malos ojos estar hasta junio en uno de estos clubes, después deberá ver si regresa o no al León.

A su vez, el medio azteca también reconoce que existe la posibilidad de ir al Toluca aunque parecía ser la más lejana en este momento. El draft de la Major League Soccer comienza en unas semanas y el nombre de Joel Campbell podría sonar en alguna institución importante de la liga norteamericana.

Todavía no empezaron a sonar equipos, pero por la historia y el nivel que suele promediar el costarricense, sería raro que vaya a una franquicia que no tiene aspiraciones de pelear por el campeonato. A sus 29 años, el delantero tiene todavía mucho por demostrar dentro del campo de juego.

La opción descartada, de la que se habló por unos días, es que venga a jugar al fútbol costarricense. Joel Campbell planea seguir en ligas del extranjero en donde los salarios son impagables para los clubes ticos. De todas formas, no descartan que venga en el final de su carrera.