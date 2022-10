Hoy a las 19:00 horas se disputará el juego de ida de laGran Final de la Liga Concacaf, la cual disputarán Olimpia y la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Nacional Chelato Uclés. Los aficionados de los hondureños comenzaron a palpitar el partido desde hace días y ayer en la noche quisieron hacer su papel al llevarle serenata a los ticos.

Rodolfo Víquez, gerente general de los manudos, confirmó y lamentó el accionar de los seguidores locales, indicando que desde las 2:00 horas se concentró un grupo de persona para llevarles serenata y comenzar a quemar juegos pirotécnicos, con el objetivo de perturbarles el sueño a los jugadores visitantes.

“La verdad sorprendido, pensamos que esas prácticas de tiempos antagónicos se habían eliminado, pero a eso de las 2:00am tuvimos una muy buena serenata de fuegos artificiales afuera del hotel de concentración, el equipo está listo, esperando la hora del juego”, dijo el dirigente de los costarricenses.

“Yo estaba en un cuarto piso, ahí se escuchó bastante, estuve hablando con unos compañeros del cuerpo técnico, algunos escucharon, otros no, no quisimos ahondar con los jugadores para que no sea un tema que disperse. Fue sorprendente porque pensamos que son prácticas ya habían quedado en la historia”, agregó.

Los olimpistas y manudos tendrán su primera lucha en busca del título, la cual culminará el próximo miércoles 2 de noviembre, cuando Alajuelense cierre la serie de local en el estadio Alejandro Morera Soto.