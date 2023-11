Comunicaciones aseguró su presencia en la Copa Campeones de la Concacaf al superar 5-4 a Cartaginés en la tanda de los penales, en el juego de vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana, algo que fe celebrado a lo grande y uno de ellos fue su técnico Willy Coito Olivera.

El estratega de los cremas lanzó un fuerte dardo a sus críticos, luego que un sector de la afición pidiera su salida cuando el juego se complicó ayer, además, también mencionó que su club es el único guatemalteco que está compitiendo a nivel internacional, dando la cara por el país.

¿Cuál fue su análisis del partido?

“Es algo que sí nos tiene un poco preocupado, muchas veces llevamos la ventaja y no la podemos sostener, pero a la vez, considero que Comunicaciones crea muchas oportunidades de gol. Al no anotar, se nos complica”, dijo.

“Así es el futbol en estos campeonatos internaciones, nosotros intentamos ser los protagonistas, pero el rival tiene buenos jugadores, pero me parece que en el volumen de juego y oportunidades, si bien ellos tuvieron para ganarlo, nosotros tuvimos más, pero rescato la personalidad del equipo para no darse por vencido, otra vez Comunicaciones representa al futbol de Guatemala en lo internacional”, agregó.

¿Qué dijo a sus críticos?

“Comunicaciones representa al futbol de Guatemala en el campeonato internacional y creo que es muy positivo. Considero que Comunicaciones, otra vez, está demostrando estar entre los grandes de Centroamérica”. En esa línea, agregó: Otra vez está en el campeonato de los equipos grandes de Concacaf”, señaló.

“Hay gente que está de acuerdo otra que no, lamentablemente deberían de esperar para finalizar el juego para reclamar, pero también hay aspecto positivo que hay otro sector que no deja de alentar, mientras sea contra mi y no contra mis jugadores está bien. Hay que ver ahora lo positivo, se clasificó a una competición internacional y otra vez Comunicaciones da la cara por Guatemala”, finalizó.

