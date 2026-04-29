Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO: minuto a minuto del partido de ida de las semifinales de Champions League

Atlético de Madrid y Arsenal se medirán hoy en un atractivo cruce por las semifinales de la UEFA Champions League, en un partido que puede marcar el rumbo de la eliminatoria.
Ambos equipos intentarán imponer su estilo desde el inicio, conseguir un resultado favorable en la ida y dar un paso importante en su objetivo de llegar a la gran final.
El Atlético de Madrid encara este compromiso con la fortaleza de jugar ante su gente, buscando hacerse fuerte en casa y sacar una ventaja que le permita afrontar con mayor tranquilidad la vuelta.
Por su parte, el Arsenal llega con la intención de sorprender fuera de casa, apostando por su capacidad ofensiva para conseguir un resultado positivo que lo deje bien posicionado de cara al segundo partido.
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