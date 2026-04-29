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Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO: minuto a minuto del partido de ida de las semifinales de Champions League

Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO: minuto a minuto del partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

Así llega Arsenal a este partido

El Arsenal llega a las semifinales de la UEFA Champions League tras dejar en el camino al Sporting de Lisboa en una serie muy cerrada.

Durante el partido de ida, el conjunto inglés logró una valiosa victoria 1-0 como visitante, resultado que terminó siendo determinante en la eliminatoria.

En la vuelta, disputada en Londres, los “Gunners” no pasaron del empate 0-0, pero supieron sostener la ventaja conseguida en Portugal para avanzar con un global de 1-0.

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Así llega Atlético de Madrid a este partido

El Atlético de Madrid llega a las semifinales de la UEFA Champions League tras superar al Barcelona en una serie muy disputada. En el partido de ida, el conjunto colchonero se impuso 0-2 como visitante, tomando una ventaja importante ante los culés.

Recordemos que en la vuelta, ante su gente, el Atlético volvió a mostrar solidez cerrando la eliminatoria con un global de 3-2. El equipo de Diego Simeone demostró carácter, orden defensivo y efectividad en momentos clave, cualidades que ahora buscará repetir frente al Arsenal en semifinales.

¡HOY HAY SEMIS DE CHAMPIONS!

Después del partidazo que regalaron PSG y Bayern Múnich en las semifinales de la Champions, ahora en esta llave llega el momento para el Atlético de Madrid recibiendo al Arsenal.

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Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Atlético de Madrid vs. Arsenal: semifinales de la Champions League
© GettyAtlético de Madrid vs. Arsenal: semifinales de la Champions League

Atlético de Madrid y Arsenal se medirán hoy en un atractivo cruce por las semifinales de la  UEFA Champions League, en un partido que puede marcar el rumbo de la eliminatoria.

Ambos equipos intentarán imponer su estilo desde el inicio, conseguir un resultado favorable en la ida y dar un paso importante en su objetivo de llegar a la gran final. 

El Atlético de Madrid encara este compromiso con la fortaleza de jugar ante su gente, buscando hacerse fuerte en casa y sacar una ventaja que le permita afrontar con mayor tranquilidad la vuelta. 

Por su parte, el Arsenal llega con la intención de sorprender fuera de casa, apostando por su capacidad ofensiva para conseguir un resultado positivo que lo deje bien posicionado de cara al segundo partido. 

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