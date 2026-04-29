Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO: minuto a minuto del partido de ida de las semifinales de Champions League

10:26hs Así llega Arsenal a este partido

El Arsenal llega a las semifinales de la UEFA Champions League tras dejar en el camino al Sporting de Lisboa en una serie muy cerrada.

Durante el partido de ida, el conjunto inglés logró una valiosa victoria 1-0 como visitante, resultado que terminó siendo determinante en la eliminatoria.

En la vuelta, disputada en Londres, los “Gunners” no pasaron del empate 0-0, pero supieron sostener la ventaja conseguida en Portugal para avanzar con un global de 1-0.