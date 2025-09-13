Caballo Morales necesitó sólo dos palabras para decir lo que Guatemala necesita para clasificarse al Mundial 2026 pese a su lesión

Guatemala recibió malas noticias. Una vez cerrada la primera de las ventanas de Eliminatorias al Mundial 2026, se confirmó la lesión de una de sus figuras. Van a tener que encontrarle reemplazante urgente o deberán cambiar su plan de juego.

Se trata de José Morales, quien sufrió una afección muscular durante los últimos dos partidos que disputó con la Selección Nacional. De regreso a Municipal, fue evaluado por el cuerpo médico y el equipo de prensa comunicó el diagnóstico.

“José Alfredo Morales presentó una lesión en el músculo aductor largo de la pierna izquierda durante el juego ante Panamá, por lo que estará fuera de las canchas aproximadamente de 10 a 15 días”, indica el comunicado emitido recientemente.

Lamentablemente para él y Los Rojos, parece que su tiempo de recuperación va a extenderse algo más de lo previsto. Con una evolución favorable, podría darse lo que parece ser un milagro de cara a la doble jornada venidera para La Bicolor.

Guatemala esperanzada: mensaje de Caballo Morales tras su reciente lesión

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, José Alfredo Morales tendrá entre 20 y 25 días para recuperarse de su dolencia, lo que ajustaría sus tiempos de cara a los juegos contra Surinam y El Salvador.

“El Caballo Morales tendría de 20 a 25 días para recuperarse del rompimiento fibrilar, quiere decir que llegaría sobre la hora a los partidos en octubre. Pronta recuperación, Caballito“, avisó el reportero Gálvez mediante una publicación.

Además, el propio Morales dejó un mensaje inesperado a través de sus redes sociales. En el mismo, se entiende que hace referencia al los resultados poco favorables obtenidos por Guatemala, como a su situación física individual.

La Bicolor jugará dos veces como visitante en octubre, para las que Caballo fue claro y pidió “creer y luchar”. El primero de ellos será ante Surinam, el día 10. Luego de eso, se topará con El Salvador en el Estadio Cuscatlán, el 14 del mes.

