Comunicaciones volvió a perder por tercer partido consecutivo tras recibir a Xelajú en el Cementos Progreso. El equipo blanco cayó por 3-1 después de ir ganando y desperdició la posibilidad de recuperar el liderazgo del Clausura 2026.

Por si fuera poco, esta derrota lo puede comprometer con la zona del descenso. Cuando parecía que los dirigidos por el Fantasma Figueroa se escapaban de los números rojos, ahora están a cuatro puntos de Marquense, el último que hoy estaría descendiendo.

Justamente el equipo de San Marcos será el próximo rival de Comunicaciones. Los Cremas jugarán de visitantes. Por eso, se trata de un partido de mucho riesgo para lo que será el duelo correspondiente a la jornada 16 del campeonato nacional.

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Todo esto se agrava aún más teniendo en cuenta las bajas que tendrá el Fantasma Figueroa para este encuentro en Marquesa de la Ensenada. Este domingo, Marco Domínguez recibió la tarjeta roja contra Xelajú y deberá cumplir un partido de sanción.

Las bajas que tendrá Comunicaciones para el duelo clave ante Marquense

El periodista Juan Carlos Gálvez informó la noticia que preocupa al técnico chileno. “Con las ausencias y suspensión, Comunicaciones tendrá un partido de miedo en San Marcos“, mencionó sobre las bajas que no estarán el próximo domingo.

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Además de Domínguez por la suspensión, no se harán presentes los futbolistas afectados por sus selecciones nacionales. José Pinto y Stheven Robles estarán con la Selección de Guatemala, mientras que Dairon Reyes y Karel Espino jugarán con la Selección de Cuba. El Fantasma pierde a varias figuras titulares para un juego decisivo.

Datos claves

Comunicaciones perdió 3-1 ante Xelajú, sumando su tercera derrota consecutiva en el Clausura 2026.

perdió ante Xelajú, sumando su tercera derrota consecutiva en el Clausura 2026. El equipo quedó a cuatro puntos del descenso previo a enfrentar a Marquense en la jornada 16.

del descenso previo a enfrentar a en la jornada 16. El técnico Fantasma Figueroa tendrá cinco bajas, incluyendo al suspendido Marco Domínguez y cuatro por seleccionados nacionales.