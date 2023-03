Selección Guatemala | Rafael Loredo habló sobre el cambio de sede del Mundial Sub 20

Pese a que todavía falta confirmación oficial, es casi un hecho que Argentina se quedaría con la sede del Mundial Sub 20. FIFA anunció que Indonesia no será anfitrión por temas políticos y los sudamericanos son los que más posibilidades tienen de albergar la competición en la que estarán Guatemala y Honduras.

Sobre esta situación fue consultado Rafael Loredo, entrenador del combinado juvenil chapín. El DT no se mostró preocupado por el cambio del país y sostuvo que esto no complicará el plan que tenían armado para disputar este torneo internacional.

“Venimos tranquilos, se jugaron cuatro partidos internacionales que suman para la experiencia de los muchachos. Siempre es importante jugar en diferentes canchas, climas, equipos con más fuerza y experiencia que nosotros, pero al final siempre que se juega en condiciones adversas, hace que el jugador crezca y con estos partidos van creciendo”, declaró en ESPN.

Y agregó: “Hemos sido un equipo que no pone pretextos de nada y vamos a esperar la decisión que tome FIFA y donde sea que sea el mundial, la intención es ir a ganar. Como venga, todo hay que tomarlo con gusto, hacerlo de la mejor manera posible y el objetivo está claro en no perder el foco, queremos ir a que el jugador chapín se muestre, que vean que tiene calidad y a ganar, no nos vamos a desviar”.

Para Guatemala, jugar en Argentina significaría un viaje más corto y no tener que sufrir tanto el cambio de horario. Son solo 4 horas más, si haría más frío que en el país asiático, pero no son temperaturas extremas como las que se viven en Norteamérica.