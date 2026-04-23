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Selección de Guatemala

Se lució en Saprissa y Costa Rica lo descartó, pero Luis Fernando Tena lo podría llevar a Guatemala

Guatemala podría quedarse con una figura que jugó mucho tiempo en Costa Rica.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El técnico chapín lo tiene en el radar.
© FFGEl técnico chapín lo tiene en el radar.

La Selección de Guatemala no cuenta con muchas opciones en la zaga central. Actualmente, Nicolás Samayoa, José Pinto y Marcelo Hernández son de los pocos nombres que estarían en la consideración de Luis Fernando Tena. También se sumaría José Ardón. El resto no sería de la confianza del DT.

Por este motivo, según informó La Pizarra GT, “existe la posibilidad de convocar a Alexander Robinson de Antigua GFC“. El defensor de los Coloniales se ha convertido en referente del equipo y lo ha conducido, en gran parte, a ser bicampeón de la Liga Nacional.

Alexander Robinson puede jugar para la Selección de Guatemala

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Robinson en Antigua GFC.

Por su rendimiento y su actualidad, el nacido en Costa Rica podría representar a la Azul y Blanco. Cabe recordar que por sus años en territorio chapín cuenta con la nacionalidad guatemalteca. Además, no ha tenido participación en su carrera con la Tricolor.

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Por estos motivos, Alexander Robinson tiene opciones para vestir la camisola de Guatemala. Sin embargo, uno de sus impedimentos podría ser su edad pensando en el futuro del combinado chapín, ya que falta mucho tiempo para el inicio de las próximas Eliminatorias.

De todas maneras, Robinson podría ser una posibilidad inmediata para Luis Fernando Tena. El ex Deportivo Saprissa, donde supo ganar seis campeonatos nacionales y jugó más de 200 partidos, tiene una larga experiencia que lo lleva a ser uno de los mejores de la Liga Nacional.

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La agenda de la Selección de Guatemala

Guatemala tendrá varios encuentros amistosos en el mes de junio. Se medirá el 4 de junio contra República Checa. El 7 lo hará frente a Ecuador y el 10 ante Austria. Todos estos se llevarán a cabo en Estados Unidos. Tena planea llevar una amplia lista teniendo en cuenta la cantidad de partidos.

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