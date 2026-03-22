Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Nacional

Sanción y quita de puntos: el castigo al que Comunicaciones se expone por decisión del Fantasma Figueroa

El Fantasma Figueroa deberá cambiar en el corto plazo si no quiere que Comunicaciones reciba una sanción.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El DT se ve en aprietos.
© Prensa ComunicacionesEl DT se ve en aprietos.

Comunicaciones logró salir de la zona de descenso tras la llegada del Fantasma Figueroa. No sólo evitaron eso los Cremas, sino que también se transformaron en grandes candidatos a quedarse con el Clausura 2026 siendo uno de los líderes de la Liga Nacional.

Sin embargo, hay un gran problema que podría estallar en la institución blanca debido a una reglamentación de la Liga Nacional. Se trata de la regla de los minutos mínimos que deben jugar los jugadores de edad limitada en el Torneo Clausura.

Hasta el momento, Comunicaciones está en riesgo de ser sancionado. Cabe destacar que en caso de no alcanzar los 1250 minutos, exigidos por la Liga Nacional, el Tribunal Disciplinario aplicará un castigo deportivo y económico.

El Fantasma Figueroa y Comunicaciones se ven perjudicados por Luis Fernando Tena

ver también

El Fantasma Figueroa y Comunicaciones se ven perjudicados por Luis Fernando Tena

El conjunto crema puede perder puntos si no llega a la cantidad mínima que dispone la Liga Nacional. Por eso, Fantasma Figueroa deberá alinear en los próximos enfrentamientos a futbolistas Sub-20 para evitar una sanción que comprometa la clasificación a la fase final.

Tras 14 jornadas disputadas, el conjunto blanco acumula 675 minutos de los 1200 reglamentarios con sólo tres futbolistas. A falta de ocho partidos por jugarse, el Fantasma Figueroa tendrá que utilizarlos casi la mitad de lo que exige la regla.

Foto: Liga Nacional

Foto: Liga Nacional

Publicidad

Los únicos tres equipos que lograron alcanzar el objetivo por el momento son Antigua GFC, Mictlán y Municipal. Junto a Comunicaciones, también están en una situación crítica Malacateco, Aurora y Mixco.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El Fantasma Figueroa y Comunicaciones se ven perjudicados por Luis Fernando Tena
Guatemala

El Fantasma Figueroa y Comunicaciones se ven perjudicados por Luis Fernando Tena

El Fantasma Figueroa recibe fuerte golpe antes del juego clave de Comunicaciones vs Antigua
Guatemala

El Fantasma Figueroa recibe fuerte golpe antes del juego clave de Comunicaciones vs Antigua

El gesto del Fantasma Figueroa que da de que hablar tras la derrota de Comunicaciones
Guatemala

El gesto del Fantasma Figueroa que da de que hablar tras la derrota de Comunicaciones

Comunicaciones vuelve a perder a una figura en un momento clave
Guatemala

Comunicaciones vuelve a perder a una figura en un momento clave

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo