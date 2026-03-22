Sanción y quita de puntos: el castigo al que Comunicaciones se expone por decisión del Fantasma Figueroa

Comunicaciones logró salir de la zona de descenso tras la llegada del Fantasma Figueroa. No sólo evitaron eso los Cremas, sino que también se transformaron en grandes candidatos a quedarse con el Clausura 2026 siendo uno de los líderes de la Liga Nacional.

Sin embargo, hay un gran problema que podría estallar en la institución blanca debido a una reglamentación de la Liga Nacional. Se trata de la regla de los minutos mínimos que deben jugar los jugadores de edad limitada en el Torneo Clausura.

Hasta el momento, Comunicaciones está en riesgo de ser sancionado. Cabe destacar que en caso de no alcanzar los 1250 minutos, exigidos por la Liga Nacional, el Tribunal Disciplinario aplicará un castigo deportivo y económico.

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El conjunto crema puede perder puntos si no llega a la cantidad mínima que dispone la Liga Nacional. Por eso, Fantasma Figueroa deberá alinear en los próximos enfrentamientos a futbolistas Sub-20 para evitar una sanción que comprometa la clasificación a la fase final.

Tras 14 jornadas disputadas, el conjunto blanco acumula 675 minutos de los 1200 reglamentarios con sólo tres futbolistas. A falta de ocho partidos por jugarse, el Fantasma Figueroa tendrá que utilizarlos casi la mitad de lo que exige la regla.

Foto: Liga Nacional

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Los únicos tres equipos que lograron alcanzar el objetivo por el momento son Antigua GFC, Mictlán y Municipal. Junto a Comunicaciones, también están en una situación crítica Malacateco, Aurora y Mixco.