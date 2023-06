Recientemente luego de de varias idas y vueltas, se confirmó que Nathaniel Méndez Laing está autorizado para comenzar los trámites para representar Guatemala. El atacante de 31 años nacido en Inglaterra podría jugar la Copa Oro 2023 con los chapines y será su primera experiencia en un torneo de selecciones. Sin embargo, en el proceso para su llegada el jugador ha sufrido un contratiempo.

Pero tras el anuncio, el futbolista realizó un posteo en las redes sociales mostrando su emoción por poder representar al país de origen de su abuela y madre. El comentario que publicó fue: “Nan I know your crying tears of joy it, This is fot you. (Nan sé que lloras lágrimas de alegría, esto es para ti)”.

Contratiempo para Nathaniel Mendez-Laing

Recordemos que el jugador del Derby County de la Tercera División de Inglaterra estaba previsto su arribo a suelo guatemalteco este sábado a la media noche. Sin embargo, al filo de las nueva de la noche, la jefatura de prensa de la Federación Nacional de Fútbol confirmó que el jugador no llegaría al país, aunque no se brindaron detalles.

En este sentido, la nueva fecha y horario para su llegada es para este domingo a las 23:30 horas confirmó la Fedefut. Se espera que el jugador pueda realizar su tramite ante el RENAP y Migración este lunes para poder contar con su DPI y Pasaporte, los cuales serán enviados inmediatamente a FIFA y para esperar confirmación sobre el estatus del jugador para poder jugar con Guatemala.

Es importante resaltar que a pesar que el jugador solo tiene una convocatoria a Selección Sub17 de Inglaterra, la Federación de Guatemala quiere tener la certeza que si es elegible para la Bicolor y no sufrir una sanción como lo que le sucedió a Nicaragua.