Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Rafael Morales entre la fe, devoción y la pasión por el futbol de una de las leyendas de Comunicaciones

El jugador crema se mantiene firme a sus creencias.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Un gran ejemplo
© Instagram Rafael MoralesUn gran ejemplo

En el fútbol guatemalteco, pocos nombres generan tanto respeto como el de Rafael Morales. Conocido cariñosamente como “El Cucurucho”, el experimentado defensor ha construido una carrera ejemplar que lo posiciona entre los jugadores con más partidos disputados en la Liga Nacional. Nacido en Jocotenango, Sacatepéquez, su historia está marcada por la constancia, disciplina y liderazgo.

El inesperado problema que ha tenido el Fantasma Figueroa y Comunicaciones para inscribir a su nuevo fichaje

ver también

El inesperado problema que ha tenido el Fantasma Figueroa y Comunicaciones para inscribir a su nuevo fichaje

Su legado está íntimamente ligado a Comunicaciones, institución donde se ha convertido en ídolo, leyenda y multicampeón. A lo largo de los años, Morales ha sido un pilar en la defensa crema, destacándose no solo por su rendimiento dentro del campo, sino también por su influencia en el vestuario y su compromiso con los colores del club.

Pero más allá del fútbol, hay un aspecto que define profundamente su identidad: su devoción religiosa. El apodo de “El Cucurucho” no es casualidad, sino un reflejo de su participación activa en las tradiciones de la Semana Santa en Antigua Guatemala, donde ha sido parte de las procesiones desde muy joven.

Entre la fe y el fútbol

Morales ha mantenido durante años la tradición de cargar en las procesiones, especialmente con la imagen del Señor de la Escuela de Cristo. Sin embargo, su carrera profesional en ocasiones le ha impedido cumplir con este compromiso espiritual, obligándolo a tomar decisiones difíciles entre su fe y su profesión.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2016, cuando tuvo que disputar un partido con la Selección de Guatemala en pleno Viernes Santo frente a Estados Unidos. Aquel día, Morales no solo jugó, sino que marcó uno de los goles en la victoria 2-0, demostrando su compromiso con el país pese al sacrificio personal.

Estancados: Guatemala confirma noticia que lo hace perder terreno en Concacaf

ver también

Estancados: Guatemala confirma noticia que lo hace perder terreno en Concacaf

En esta Semana Santa 2026, la historia vuelve a repetirse. El defensor tuvo que viajar a Jutiapa para enfrentar a Mictlán con Comunicaciones, dejando de lado una vez más su participación en las procesiones. Su trayectoria refleja una poderosa lección: la pasión por el fútbol y la fe pueden convivir, aunque el camino exija sacrificios, siempre recompensados con nuevas oportunidades dentro y fuera del campo.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Minor Díaz habla de las complicaciones que ha tenido en Malacateco de la Liga de Guatemala
Costa Rica

Minor Díaz habla de las complicaciones que ha tenido en Malacateco de la Liga de Guatemala

El inesperado problema que ha tenido el Fantasma Figueroa y Comunicaciones para inscribir a su nuevo fichaje
Guatemala

El inesperado problema que ha tenido el Fantasma Figueroa y Comunicaciones para inscribir a su nuevo fichaje

Guatemala confirma noticia que lo hace perder terreno en Concacaf
Guatemala

Guatemala confirma noticia que lo hace perder terreno en Concacaf

El tenso recibimiento a Comunicaciones y el Fantasma Figueroa en la cancha de Mictlán
Guatemala

El tenso recibimiento a Comunicaciones y el Fantasma Figueroa en la cancha de Mictlán

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo