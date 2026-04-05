Rafael Morales entre la fe, devoción y la pasión por el futbol de una de las leyendas de Comunicaciones

En el fútbol guatemalteco, pocos nombres generan tanto respeto como el de Rafael Morales. Conocido cariñosamente como “El Cucurucho”, el experimentado defensor ha construido una carrera ejemplar que lo posiciona entre los jugadores con más partidos disputados en la Liga Nacional. Nacido en Jocotenango, Sacatepéquez, su historia está marcada por la constancia, disciplina y liderazgo.

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Su legado está íntimamente ligado a Comunicaciones, institución donde se ha convertido en ídolo, leyenda y multicampeón. A lo largo de los años, Morales ha sido un pilar en la defensa crema, destacándose no solo por su rendimiento dentro del campo, sino también por su influencia en el vestuario y su compromiso con los colores del club.

Pero más allá del fútbol, hay un aspecto que define profundamente su identidad: su devoción religiosa. El apodo de “El Cucurucho” no es casualidad, sino un reflejo de su participación activa en las tradiciones de la Semana Santa en Antigua Guatemala, donde ha sido parte de las procesiones desde muy joven.

Entre la fe y el fútbol

Morales ha mantenido durante años la tradición de cargar en las procesiones, especialmente con la imagen del Señor de la Escuela de Cristo. Sin embargo, su carrera profesional en ocasiones le ha impedido cumplir con este compromiso espiritual, obligándolo a tomar decisiones difíciles entre su fe y su profesión.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2016, cuando tuvo que disputar un partido con la Selección de Guatemala en pleno Viernes Santo frente a Estados Unidos. Aquel día, Morales no solo jugó, sino que marcó uno de los goles en la victoria 2-0, demostrando su compromiso con el país pese al sacrificio personal.

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En esta Semana Santa 2026, la historia vuelve a repetirse. El defensor tuvo que viajar a Jutiapa para enfrentar a Mictlán con Comunicaciones, dejando de lado una vez más su participación en las procesiones. Su trayectoria refleja una poderosa lección: la pasión por el fútbol y la fe pueden convivir, aunque el camino exija sacrificios, siempre recompensados con nuevas oportunidades dentro y fuera del campo.

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