Estancados: Guatemala confirma noticia que lo hace perder terreno en Concacaf

La implementación de la tecnología arbitral en el fútbol guatemalteco sigue siendo una promesa incumplida. Durante la Asamblea General de la Liga Nacional de Guatemala en diciembre de 2025, se anunció con optimismo la llegada del FVS (Football Video Support), un sistema de soporte de video que buscaba modernizar las decisiones arbitrales en el torneo.

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En un inicio, se estableció que esta herramienta sería utilizada a partir de la sexta jornada del Clausura 2026, pero el proyecto no logró concretarse en el tiempo estipulado. Posteriormente, el departamento arbitral de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, liderado por Felipe Ramos Rizzo, anunció una nueva fecha para su implementación: la jornada 13, lo cual tampoco se cumplió.

Las razones del retraso comenzaron a salir a la luz tras diversas inspecciones en los estadios de la máxima categoría. Se evaluaron los 12 escenarios deportivos, pero como se anticipaba, no todos cumplían con los requisitos necesarios para albergar esta tecnología, evidenciando una brecha en infraestructura dentro del fútbol nacional.

Obstáculos que frenaron el FVS en Guatemala

De todos los recintos evaluados, únicamente lograron superar las pruebas el Estadio Pensativo, el Estadio Manuel Felipe Carrera y el Complejo Deportivo Cempro. También se mencionó el Estadio Doroteo Guamuch Flores, aunque este último aún no está habilitado para el uso del sistema.

Uno de los principales inconvenientes ha sido la falta de fibra óptica en varios estadios, un elemento clave para el funcionamiento del videoarbitraje. A esto se suman las mejoras estructurales que deben realizarse en diferentes recintos, lo que implica una inversión económica considerable que no estaba contemplada en el corto plazo.

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Ante este panorama, la implementación del FVS queda prácticamente descartada para el Clausura 2026, dejando en evidencia los desafíos que enfrenta el fútbol guatemalteco en su intento por modernizarse. La tecnología, que prometía mayor transparencia y justicia arbitral, deberá esperar mientras se resuelven las limitaciones logísticas y económicas que frenan su llegada.

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En síntesis