La crisis no tiene fin: Concacaf le da un golpe letal a Comunicaciones y deja a Municipal en lo más alto

La Confederación no hizo omisión ante el mal momento de Comunicaciones y se lo dejó en claro después de darle una muy dura noticia.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Víctor Montagliani, presidente de Concacaf.
© Getty ImagesVíctor Montagliani, presidente de Concacaf.

Comunicaciones parece estar hundido en un pozo en el que cada vez es más profundo. Después de una temporada para el olvido en 2024-2025, el rendimiento de esta nueva campaña va de mal en peor. Por si fuera poco, ya despidió a Roberto Hernández días atrás.

Si hoy finalizara la Liga Nacional, el cuadro crema estaría a tan solo un gol de descender. Comparte la penúltima posición junto a Marquense con 11 puntos y que tiene dos partidos menos, lo que podría dejar a Comunicaciones en zona de descenso si suma en estos encuentros pendientes.

Ranking Concacaf: Comunicaciones pasa por su peor momento en años

Para sumarle a esta crisis que no para de empeorar, la Concacaf actualizó este lunes el ranking de clubes y no le dejó una buena noticia al conjunto albo. Con esta nueva actualización, Comunicaciones ocupa el puesto 67 entre todos los equipos de la Confederación.

¿Cambios en Comunicaciones? Iván Franco Sopegno lanza contundente advertencia a sus jugadores tras dirigir su primer entrenamiento

¿Cambios en Comunicaciones? Iván Franco Sopegno lanza contundente advertencia a sus jugadores tras dirigir su primer entrenamiento

Entre los de la Liga Nacional, los Cremas están por debajo del líder de Guatemala Municipal (53°), Antigua GFC (57°), Xelajú (60°), Deportivo Mixco (64°) y Cobán Imperial (65°).

Si tomamos Centroamérica, una región en la que Comunicaciones está muy bien parada por lo que ha logrado en su historia, hoy no está ni entre los 15 mejores. Este ranking no hace más que evidenciar el mal presente que arrastra el Albo hace varios meses.

El ranking de Concacaf del 60° al 70°

El ranking de Concacaf del 60° al 70°

De no mejorar su actualidad, en la próxima actualización Comunicaciones podría caer al puesto 70 y ser superado por el Real Estelí de Nicaragua, que está a tan solo un punto de los Cremas.

