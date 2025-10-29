Es tendencia:
“Lastimosamente”: desde Fedefútbol dan una noticia que inquieta a Miguel Herrera en su objetivo de clasificar a Costa Rica al Mundial de 2026

Miguel Herrera sigue recibiendo notificaciones para esta doble fecha decisiva de Costa Rica en las Eliminatorias.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica
© Selección Costa RicaMiguel Herrera con la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica se alista para un duelo crucial ante Haití en Curazao, un partido que podría definir su camino en la competición. Sin embargo, el ambiente alrededor del encuentro está marcado por la incertidumbre, especialmente entre los aficionados ticos que desean acompañar al equipo de Miguel Herrera.

A pesar de que muchas agencias turísticas ya ofrecen paquetes para trasladar a los seguidores hasta Willemstad, todavía no existe información oficial sobre dónde ni cuándo estarán disponibles los boletos para ingresar al estadio Ergilio Hato.

Es importante mencionar que la selección haitiana no puede disputar sus partidos en su país, pues sus estadios no cuentan con el aval de Concacaf; de ahí que a lo largo de la eliminatoria escogieran a Curazao como sede.

Respuesta desde la fedefútbol

Desde la explicación de Gustavo Araya, secretario de la Federación Costarricense de Fútbol, ya son muchos los aficionados ticos que planean viajar al Caribe no solo para apoyar a la Tricolor, sino también para aprovechar la oportunidad y hacer turismo en la región.

Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

Sin embargo, pese al entusiasmo y a las solicitudes de asistencia para conseguir entradas, persiste la incertidumbre, ya que la Federación Haitiana de Fútbol aún no ha brindado claridad sobre el proceso de adquisición de boletos, dejando a los hinchas a la espera de información oficial.

Lastimosamente, no podemos darles respuesta, pues no tenemos respuesta de la Federación Haitiana de Fútbol. Ni siquiera han definido los precios, ni la etiquetera donde los venderán. La logística para ellos es diferente, pues juegan fuera de casa, entonces tienen que contratar una empresa externa de ese país”, explicó Gustavo Araya a Teletica Radio. 

Secretario general de Fedefútbol denuncia millonario intento de soborno de 'intermediario del grupo mexicano' en caso Guanacasteca | La Nación
Gustavo Araya, secretario de la Federación Costarricense de Fútbol
A pesar de este obstáculo, el dirigente envió un mensaje de calma a los aficionados costarricenses, asegurando que lo más probable es que todos los ticos que viajen puedan obtener sus boletos.

La decisión es vender los boletos en el mismo día en el estadio, si fuera así no será tan difícil adquirir el boleto, casi todos los que viajen podrían entrar“, finalizó Gustavo Araya, secretario de la Federación Costarricense de Fútbol.

