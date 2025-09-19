No lo esperaban: Óscar Santis recibe el reconocimiento de Concacaf que sorprende a Guatemala en el camino al Mundial 2026

La Concacaf resaltó los mejores momentos de las primeras dos jornadas de la Eliminatoria Mundialista, y dentro de ellos incluyó a la Selección de Guatemala, que se ganó un espacio gracias al valioso empate 1-1 frente a Panamá en el estadio Rommel Fernández. El protagonista de la hazaña fue Óscar Santis, quien anotó el tanto chapín.

El gol de Santis, al minuto 35, no solo abrió el marcador en el compromiso, sino que además puso fin a una sequía goleadora de 45 años de Guatemala en suelo panameño. La última vez que los chapines habían marcado allí fue el 2 de julio de 1980, cuando Julio “Tiburón” Gómez y José “Nazareno” Mitrovich anotaron en la victoria 2-0 rumbo al Mundial de España 1982.

Con este tanto, Óscar Santis alcanzó su quinto gol en Clasificatorias de Concacaf, confirmando su peso en el esquema de la Azul y Blanco. Más allá del registro personal, su aporte sirvió para extender a siete la racha sin derrotas de Guatemala contra Panamá (5 victorias y 2 empates), en una rivalidad que continúa siendo incómoda para los Canaleros.

El reconocimiento de Concacaf refuerza el impacto de la actuación guatemalteca en esta etapa inicial de la Eliminatoria. El empate en Panamá no solo dio confianza al grupo de Luis Fernando Tena, sino que también elevó la moral de una afición que sueña con ver a su selección trascender en el camino mundialista.

Oscar Santis la pieza clave de Guatemala

El protagonismo de Santis ha sido clave para este impulso. El delantero se ha consolidado como una de las figuras más determinantes de la Azul y Blanco, siendo la referencia ofensiva que necesitaba el combinado nacional. Su capacidad de aparecer en momentos históricos lo coloca como un jugador indispensable.

De cara a la próxima Fecha FIFA de octubre, Guatemala tendrá dos duelos cruciales: primero ante Surinam y luego frente a El Salvador. En ambos compromisos, todas las miradas estarán puestas en Óscar Santis, llamado a repetir sus gestas y mantener viva la ilusión chapina en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf