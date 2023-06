Tras la confirmación de que Arquimides Ordóñez no disputará la Copa Oro 2023 con la Selección de Guatemala, José del Valle salió a enviarle un duro mensaje a la promesa chapina. El periodista fue muy crítico por la decisión del juvenil de rechazar el llamado de Luis Fernando Tena para disputar la máxima competición de Concacaf.

Lo atacó por su falta de amor por la Selección de Guatemala y aseguró que esta decisión la tomó porque todavía no descarta representar a Estados Unidos en un futuro. Y le advirtió que los norteamericanos no lo tienen en cuenta por lo que no debería seguir esperándolos.

“Luis Fernando Tena de manera inteligente lo convocó para Copa Oro. Ordóñez ha dicho que no porque quiere seguir jugando en FC Cincinnati. Cuando hablamos de una selección, hay valores que son innegociables. El compromiso y el sentido de pertenencia, son valores innegociables. Es un sentimiento, algo especial”, comenzó declarando en el Podcast Es Así y Punto.

Y agregó: “Ordóñez dice no a la convocatoria porque quiere tener más minutos con FC Cincinnati, está mintiendo. Ordóñez le dice no a Guatemala porque sigue esperando un llamado de la Selección Nacional de Estados Unidos. Un llamado que no va a llegar. Ellos dieron una prelista de 60 jugadores, donde Ordóñez no fue incluido. No es mejor que muchos futbolistas estadounidenses que tienen mucho más rodaje”.

Para finalizar, cerró: “Si Ordóñez le dijo no a Guatemala, ya está, trámite cerrado. Fin del debate, no hay que convocarlo más porque sí es un futbolista que pueda sumar, no es un jugador que le pueda cambiar la cara a un equipo por sí solo, es un futbolista que puede sumar y marcar la diferencia en algún partido puntual, pero la historia del fútbol de Guatemala no va a cambiar por Arquimides Ordóñez“.