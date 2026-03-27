“Ridículo”: La prensa de Guatemala destruye a la Selección Nacional tras la goleada contra Argelia

La derrota 7-0 de la Selección de Guatemala ante Argelia no solo dejó consecuencias dentro del campo, sino que también desató una fuerte reacción de los medios de comunicación, que no tuvieron piedad al analizar el desempeño del equipo.

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Desde distintos espacios periodísticos, el resultado fue calificado como una humillación histórica, señalando la enorme brecha de nivel entre ambas selecciones y cuestionando el rumbo del proyecto deportivo.

Varios analistas coincidieron en apuntar directamente a los errores defensivos y en especial del portero Kenderson Navarro, la falta de orden táctico y la débil respuesta anímica del equipo, aspectos que quedaron expuestos ante un rival que aprovechó cada oportunidad.

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El papel del cuerpo técnico, encabezado por Salvador Reyes, también fue objeto de críticas, especialmente por la falta de reacción durante el partido y la ausencia de ajustes que pudieran frenar la avalancha ofensiva argelina.

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Críticas sin filtro

Los medios también cuestionaron el silencio de la delegación, al no presentarse a la sala de prensa ni dar declaraciones en la zona mixta, lo que fue interpretado como una falta de responsabilidad tras una derrota de tal magnitud.

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En medio del duro análisis, el consenso general apunta a la necesidad de una profunda autocrítica y cambios estructurales, ya que el resultado no solo golpea el presente, sino que pone en duda el futuro inmediato de la azul y blanco rumbo a sus próximos retos internacionales.