La Selección Nacional de Guatemala está lista para hacer su debut en la Copa Oro 2023. Aunque aún falta un detalle por finiquitar y está en manos de la Cámara del Jugador de la FIFA: la aprobación definitiva para que Nathaniel Méndez-Laing pueda disputar el torneo más importante a nivel selecciones de CONCACAF.

El extremo del Derby Country de la tercera división inglesa llegó en la medianoche del domingo al país y el mismo lunes se calzó la camiseta Bicolor para entrenar en el CAR. Al día siguiente obtuvo su DPI (Documento Personal de Identificación) y su pasaporte, completando con éxito el proceso de nacionalización.

Mientras aguarda por una resolución, Méndez-Laing pisó este miércoles por primera vez el estadio Doroteo Guamuch Flores y habló con ESPN: “Sí, estoy disfrutando mi tiempo aquí. Todos han sido muy acogedores. Sólo estoy asimilando todo y conociendo la cultura. Los fans han sido geniales, el apoyo… todo ha sido genial”, comentó.

El futbolista de 31 años es elegible para Guatemala debido a que tanto su abuela como su madre han nacido en territorio chapín. Por ende, este momento no es uno más en su carrera: “Es muy emotivo para mi familia, están muy felices y orgullosos. Algunos de mis familiares vendrán a la Copa Oro, es un momento muy especial para ellos”, aseguró.

Respecto a esta situación, reconoció que “todo me tomó por sorpresa, es más de lo que pensaba. Es una ciudad realmente hermosa, es un hermoso lugar donde estamos, así que estoy disfrutando todo”. Y en cuanto a su adaptación con el grupo, destacó que ha sido buena: “Algunos pocos hablan inglés, eso me ayuda mucho. Todos han sido geniales, no podría pedir más”.

Si todo sale bien para Méndez-Laing, podría debutar este martes 27 de junio ante Cuba por el Grupo D de la Copa Oro, en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. En vistas a hacer un buen papel, el extremo explicó: “No se trata sólo de mí, somos un equipo. Así que mientras todos estemos juntos en la dirección correcta, espero que sepan que podemos hacer que eso suceda”.