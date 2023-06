Comunicaciones se sigue moviendo en el mercado, de cara al Apertura 2023 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Cremas no lograron avanzar de las semifinales del pasado campeonato y ya está tomando sus decisiones en el plantel, siendo Azarías Londoño y Jorlian Sánchez, dos de ellas.

Días atrás, la institución anunció la llegada de Anderson Ortiz, extremo derecho de 21 años, proveniente de Guastatoya. Esto, en busca de reforzarse tanto para el torneo local, como la Copa Centroamericana de Concacaf.

Ahora, ya decidieron el futuro de uno de sus dos delanteros panameños. Y mientras que se mantienen negociando por renovar el vínculo de Azarías Londoño, su goleador, la situación con Jorlian Sánchez fue todo lo contrario y parece indicar que tiene sus días contados en el club.

Según lo manifestado por el medio “Camino al Vestuario”, es oficial que el delantero no continuará siendo Crema: “Jorlian Sánchez no continuará con los Cremas. El delantero panameño se le terminó los 6 meses a préstamo que tenía con los albos y no será renovado. Según fuente de Comunicaciones FC a Camino Al Vestuario, ya están buscando al nuevo delantero extranjero”.

Por otra parte, Gustavo Cruz, periodista guatemalteco, nos indicó a Fútbol Centroamérica que solo falta anunciarse de forma oficial la salida del atacante que pertenece al Sporting San Miguelito. Asimismo, es preciso señalar que El Tigre solo marcó 2 goles y brindó 2 asistencias durante el campeonato, números que dejaron dudas.

En cuanto a su reemplazo, se habló de Rolando Blackburn y una vuelta a la institución, sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo y dicha posibilidad se cayó. Por lo que Comunicaciones sigue buscando un ariete en el mercado, también a la espera de poder concretar la renovación de Londoño.