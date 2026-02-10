Es tendencia:
Se fue Amir Murillo al Besiktas y explotó el camerino del Olympique de Marsella contra De Zerbi: “Agotados psicológicamente”

La salida de Amir Murillo del Olympique de Marsella dejó en evidencia cómo está siendo la gestión de De Zerbi.

Por Marcial Martínez

La salida de Michael Amir Murillo del Olympique de Marseille no fue en los mejores términos, luego del trato recibido por parte del entrenador Roberto De Zerbi, situación que terminó empujando al lateral panameño a buscar un nuevo rumbo en su carrera y aceptar la propuesta del Beşiktaş JK.

Ahora, tras concretarse su salida, se ha generado todo un ruido interno en Marsella, con versiones que apuntan a un ambiente tenso alrededor del técnico italiano, en donde al parecer el panameño no era el malo de la película.

El camerino del Olympique de Marsella contra De Zerbi

Según informó el prestigioso diario francés L’Équipe, no es casualidad que el denominador común de las dos crisis vividas esta temporada al mando de De Zerbi, coincida con el cierre de cada mercado de fichajes.

El 'soufflé' de Roberto de Zerbi en Marsella comienza a desplomarse
De Zerbi – DT del Olympique de Marsella

Ya que tras todos los conflictos generados sumados al de Rabiot-Rowe del verano pasado, varios analistas comenzaron a señalar un desgaste evidente en el plantel, describiendo a algunos jugadores como “psicológicamente agotados”.

Desde L’Équipe compartieron que La gestión de Roberto De Zerbi terminó afectando directamente a Michael Amir Murillo, quien pasó de ser un elemento silencioso y ejemplar a convertirse en un chivo expiatorio.

Antes del partido contra el PSG, desde L’Équipe también mencionaron que Roberto De Zerbi se dirigió extensamente al equipo sobre Murillo. El técnico italiano afirmó que los errores de Murillo lo afectaron negativamente no solo a él, sino a todo el equipo.

Este escenario deja ahora a De Zerbi enfrentando un delicado panorama puertas adentro del Olympique de Marseille, con un vestuario golpeado por los recientes conflictos y las decisiones del propio cuerpo técnico.

