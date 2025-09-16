Es tendencia:
Municipal vs. Antigua GFC: ¿A qué hora y cómo ver el partido por el liderato? Liga Nacional de Guatemala 2025

Rojos y Coloniales buscarán quedarse con la punta de la Liga Nacional de Guatemala en este Torneo Apertura 2025.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Municipal y Antigua GFC jugarán por el liderato de la Liga Nacional de Guatemala.
Municipal y Antigua GFC jugarán por el liderato de la Liga Nacional de Guatemala.

Municipal y Antigua GFC jugarán su partido correspondiente a la décima jornada de Liga Nacional de Guatemala. El Torneo Apertura 2025 podría definir en este duelo al puntero de la tabla, ante la atenta mirada de Mixco, en misma condición.

Rojos, Coloniales y Chicharroneros están igualados en lo más alto del conteo. 19 son las unidades que cosecharon en un total de nueve fechas transcurridas, por lo que todo tendría una definición parcial, siempre y cuando no persista la igualdad.

Desde Fútbol Centroamérica recopilamos los datos que usted debe conocer para vivir la transmisión de este apasionante enfrentamiento. A continuación, todo lo que debe conocer para no perderse absolutamente nada del cotejo esperado.

Tiembla Municipal: Mario Acevedo recibe un duro revés en el momento menos oportuno

Tiembla Municipal: Mario Acevedo recibe un duro revés en el momento menos oportuno

¿Cuándo juegan Municipal y Antigua GFC por el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala?

Municipal y Antigua GFC jugarán su partido correspondiente a la décima fecha de la Liga Nacional de Guatemala. Será este miércoles 17 de septiembre, en el Estadio Pensativo, a partir de las 20.00 horas de toda Centroamérica, horario que equivale a las 21.00 horas de Panamá y las 22.00 horas ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO Municipal vs. Antigua GFC por el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala?

El cotejo entre Municipal y Antigua GFC por la décima fecha del Torneo Apertura 2025 podrá verse en vivo y en directo a través de Tigo Sports.

Distintas realidades: Mientras Comunicaciones está en crisis, Municipal celebra

Distintas realidades: Mientras Comunicaciones está en crisis, Municipal celebra

¿Cómo llega Antigua GFC?

Antigua GFC llega como líder del Torneo Apertura 2025. Si bien cuenta con las mismas unidades que sus perseguidores, Municipal y Mixco, su diferencia de gol es superior. Acumula +10, mientras que Los Escarlata llevan +8. Por su parte, Los Chocolateros están en +4. Los puntos prevalecen, pero cada tanto colabora.

Los dirigidos por Mauricio Tapia se mantienen como firmes aspirantes a lograr el bicampeonato, pese a la eliminación en la Copa Centroamericana. Viene de dos goleadas al hilo: se impuso por 3-1 a Guastatoya y por 3-0 a Comunicaciones.

¿Cómo llega Municipal?

Municipal también tiene 19 puntos, pero está en segundo lugar. Esto se debe a que Los Rojos (+8) tienen peor diferencia de gol que Antigua GFC (+10), pero mejor que los +4 acumulados por Mixco. La lucha tripartita está en su auge.

La plantilla de Mario Acevedo quiere dar un golpe de autoridad en condición de visitante, tras haber dejado atrás la eliminación en Copa Centroamericana. Suma, también, dos goleadas consecutivas: se impuso 3-1 a Mixco y 3-0 a Guastatoya.

