Mario Acevedo sorprende al lanzar crítica a sus jugadores a pesar de la confirmación en el liderato de Municipal

Municipal sigue firme en la cima del Torneo Apertura 2025, luego de vencer por 1-0 al Atlético Mictlán en el partido disputado la noche del jueves. Con esta victoria, los rojos sumaron tres puntos clave que los mantienen como líderes absolutos del certamen, reafirmando su buen momento bajo la dirección técnica de Sebastián Bini.

A pesar del triunfo, el estratega escarlata reconoció que su equipo tuvo varias ocasiones para aumentar la ventaja, y lamentó la falta de contundencia frente al arco. “Si no hubiéramos generado tantas ocasiones de gol estaría preocupado, pero tenemos que ser certeros. Revisamos nuestras estadísticas y generamos muchas oportunidades, aunque hay que darle mérito al equipo rival”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

Durante el encuentro, Municipal mostró dominio territorial y ofensivo, pero le faltó efectividad para reflejar su superioridad en el marcador. El tanto solitario bastó para sumar la victoria, pero también dejó en evidencia la necesidad de mejorar la definición, especialmente de cara a los compromisos que se aproximan en la fase final del torneo.

Este viernes, el plantel rojo retomó los entrenamientos en el Complejo Deportivo Ernesto Villa, enfocados ya en su próximo desafío: el duelo frente a Deportivo Mixco, correspondiente a la Jornada 19. El partido se disputará en condición de visita, un reto importante para mantener la regularidad y seguir ampliando la ventaja en la tabla.

Municipal en la cima, mientras Comunicaciones se hunde

El panorama luce favorable para los escarlatas, quienes no solo dominan el campeonato, sino que además atraviesan un momento de cohesión colectiva notable. En contraste, su eterno rival, Comunicaciones, vive una realidad completamente distinta, ubicado en el fondo de la clasificación y con serios problemas futbolísticos.

Con el ánimo en alto y el liderato en sus manos, Municipal buscará este fin de semana reafirmar su condición de candidato al título, aprovechando el envión anímico que le ha dado la reciente victoria y la confianza que ha recuperado su plantel de cara al cierre del torneo.

