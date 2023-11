Las destacadas actuaciones de Lynner García con Comunicaciones en el Torneo Apertura 2023 y su participación en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2023 le han valido un regreso muy esperado a la Selección de Guatemala. El joven futbolista de 23 años se presentó a los entrenamientos de la Bicolor en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para el próximo partido amistoso ante Jamaica.

¿Cuándo fue la última vez que Lynner García fue convocado con Guatemala?

El jugador de los Cremas ya había tenido la oportunidad de representar a su país en junio de 2022 durante la Liga de Naciones B, enfrentando a equipos como Guayana Francesa, Belice y República Dominicana. Ahora, después de 15 meses, recibe una nueva convocatoria por parte de Luis Fernando Tena.

Entusiasmado por esta oportunidad, Lynner García expresó su gratitud y determinación en una entrevista con ESPN Digital. “Me siento agradecido con Dios, con el cuerpo técnico que me llamó y tuvo la confianza. Dios me dio la oportunidad ahora y quiero aprovecharla de la mejor manera”.

Y agregó: “Son momentos, el que ande en el mejor momento será llamado y esto no se queda solo acá. Hay que trabajar y esforzarse porque hay buenos jugadores, buenas personas y esperamos dar todo para poder tener un puesto y sumar minutos”.

Lynner García considera que su regreso a la Selección Nacional es una motivación adicional para continuar dando lo mejor de sí: “Me siento motivado. El trabajo y esfuerzo se ha notado, tenemos que seguir trabajando para ser tomados en cuenta aquí en la Selección Nacional. Es otra responsabilidad y una motivación extra para asumirla de la mejor manera”.

Para finalizar, el futbolista de Comonicaciones reconoce que ser parte de la Azul y Blanco es el sueño de todo jugador: “Cualquiera quiere estar, es la ilusión de todo jugador. Es un sueño estar acá y hay que trabajar porque esto es una competencia sana, y quién esté en mejor momento será tomado en cuenta”.

¿Cuál es el próximo partido de la Selección de Guatemala?

Guatemala llevará a cabo sesiones de entrenamiento durante el martes y miércoles, y el jueves viajará a Estados Unidos para enfrentar a Jamaica en un partido amistoso programado para el próximo 11 de noviembre en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Encuesta ¿Hizo bien Luis Fernando Tena en convocar a Lynner García? ¿Hizo bien Luis Fernando Tena en convocar a Lynner García? YA VOTARON 0 PERSONAS

¡Sigue la pasión del fútbol! Suscríbete al canal oficial de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y mantente al tanto de todo con confianza y calidad.