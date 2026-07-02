¿Quién es el árbitro de Suiza vs. Argelia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Yael Falcón Pérez

Conozca a Falcón Pérez, el árbitro que imparte justicia en el duelo de 16avos de final entre Suiza y Argelia.

Yael Falcón Pérez será el árbitro principal del partido entre Suiza y Argelia, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este jueves 2 de julio en el BC Place, en Vancouver, Canadá.

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La designación pone a un juez argentino al frente de un cruce con varios condimentos: Suiza llega como líder de grupo, Argelia viene de una clasificación cargada de dramatismo y el partido definirá un boleto a octavos de final.

Para Falcón Pérez, será otra prueba importante en su primera Copa del Mundo como árbitro principal. El contexto puede exigir mucho: dos selecciones con estilos diferentes, una fase eliminatoria y un partido que puede volverse muy físico si Argelia logra llevarlo a su ritmo.

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Quién es Yael Falcón Pérez, árbitro de Suiza vs. Argelia

Yael Falcón Pérez es un árbitro argentino nacido el 15 de diciembre de 1988 en Buenos Aires. Es internacional FIFA desde 2022 y dirige habitualmente en la Liga Profesional de Argentina.

Antes de llegar al arbitraje de elite, también tuvo una trayectoria fuera del fútbol: fue profesor de educación física y guardavidas. Ese recorrido suele aparecer en sus perfiles porque marcó parte de su formación antes de consolidarse como juez profesional.

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En Argentina empezó a ganar visibilidad en partidos de alto voltaje, clásicos y encuentros de mucha presión. Luego dio el salto internacional, con presencia en torneos de CONMEBOL, partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América 2024 y competiciones FIFA.

Su designación mundialista en 2026 fue un paso fuerte para el arbitraje argentino. En Vancouver tendrá un cruce de eliminación directa, con la responsabilidad de sostener el control en un partido donde cada decisión puede pesar mucho.

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Antecedentes internacionales de Yael Falcón Pérez

Yael Falcón Pérez llegó al Mundial 2026 con recorrido reciente en torneos internacionales.

Antes de esta Copa, participó en competiciones sudamericanas y también fue designado para el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ese recorrido le permitió ganar experiencia fuera del fútbol argentino y adaptarse a estilos muy distintos.

En el Mundial 2026, Falcón Pérez ya tuvo actividad antes de Suiza vs. Argelia. Dirigió Suecia vs. Túnez, por el Grupo F, y también estuvo a cargo de México vs. República Checa, por la fase de grupos.

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El cruce entre suizos y argelinos será su primera designación en una instancia de eliminación directa de esta Copa del Mundo. La exigencia sube: ya no se trata de administrar puntos, sino de dirigir un partido en el que una revisión de VAR, un penal o una expulsión puede cambiar el destino de una selección.

Por qué Suiza vs. Argelia puede exigir al árbitro

El partido puede ser más complejo de lo que marca el ranking.

Suiza suele competir desde el orden, la estructura y la paciencia. Si logra instalarse en campo rival, Argelia deberá defender con precisión para no regalar faltas cerca del área ni quedar expuesta a pelotas detenidas.

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Argelia, en cambio, puede buscar un partido más emocional y directo. Tiene futbolistas con desequilibrio, velocidad y carácter competitivo, y viene de un 3-3 ante Austria que mostró tanto su capacidad de reacción como sus momentos de desorden.

Para Falcón Pérez, la clave será marcar el criterio desde el inicio. Tendrá que permitir el contacto normal del juego, pero cortar a tiempo si el partido empieza a cargarse de faltas tácticas, protestas o duelos demasiado físicos.

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Cuerpo arbitral de Suiza vs. Argelia

El equipo arbitral de Suiza vs. Argelia tendrá conducción argentina y apoyo peruano en las funciones complementarias.

Árbitro principal: Yael Falcón Pérez (Argentina).

Yael Falcón Pérez (Argentina). Asistente 1: Maximiliano Del Yesso (Argentina).

Maximiliano Del Yesso (Argentina). Asistente 2: Facundo Rodríguez (Argentina).

Facundo Rodríguez (Argentina). Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú).

Kevin Ortega (Perú). Quinto árbitro: Michael Orué (Perú).

Michael Orué (Perú). VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina).