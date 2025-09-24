Alajuelense y Saprissa van por él: futbolista de Guatemala acapara la atención de dos grandes de Costa Rica

El fútbol costarricense podría sumar a una nueva figura extranjera que ha llamado poderosamente la atención en el Torneo de Apertura 2025. El delantero ya levantó el interés de la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa para el próximo mercado.

¿Cuál es el jugador que buscan Alajuelense y Saprissa?

Se trata del guatemalteco Nelson Andrade, atacante de 24 años, quien actualmente milita en Puntarenas FC y ya despierta el interés de los gigantes de Costa Rica.

Cedido a préstamo por el Deportivo Malacateco, Andrade vive su primera experiencia fuera de Guatemala y no ha desaprovechado la oportunidad. Desde su debut en agosto con Puntarenas suma nueve apariciones oficiales en las que registra dos goles y una asistencia.

Su actuación más destacada llegó ante Escorpiones de Belén, donde firmó un doblete, y más recientemente brilló contra Herediano al dar la asistencia del triunfo 1-0 que derivó en la salida de Hernán Medford del banquillo florense.

Antes de llegar al fútbol tico, Andrade defendió las camisetas de Coatepeque, Sololá y Malacateco en Guatemala, acumulando experiencia en la liga chapina. En el Clausura 2025 disputó 22 partidos con Malacateco, anotando tres goles y sumando más de 1,600 minutos, cifras que lo consolidaron como uno de los jugadores más regulares de su equipo y que abrieron la puerta para su aventura internacional.

De concretarse el interés, Costa Rica podría ver cómo dos de sus equipos más grandes se disputan a una de las revelaciones del torneo, un guatemalteco que llegó en silencio y hoy es protagonista. Nelson Andrade no solo se ha ganado un lugar en Puntarenas, sino que empieza a escribir un capítulo que podría llevarlo a vestir la camiseta de un gigante del fútbol nacional.