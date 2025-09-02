Luis Fernando Tena sonríe: Guatemala recibe grandes noticias para el partido contra El Salvador

La Selección de Guatemala palpita su debut en la última ronda de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Será este jueves 4 de septiembre, en el Estadio Cementos Progreso (8 p.m.) y tendrá enfrente a El Salvador, un rival histórico de la región con el que ha librado hasta el momento 75 duelos.

Pese a llegar como favorita por su destacada participación en la pasada Copa Oro y el mejor presente futbolístico que atraviesa, con un extenso proceso al mando de Luis Fernando Tena, la Bicolor no puede confiarse: para clasificar a su primera cita mundialista deberá quedar primera en el Grupo A, donde también se medirá a Panamá y Surinam.

En ese sentido, el entrenador mexicano tendrá a disposición a sus mejores hombres para esta fecha FIFA. Incluso, se dará el regreso del extremo Nathaniel-Méndez Laing, quien no fue parte de la nómina en el torneo de la Concacaf.

¿Cuáles son las buenas noticias que recibió Guatemala?

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez, dos de las principales figuras de Guatemala tienen grandes chances de sumar minutos frente a El Salvador pese a haber presentado molestias físicas en los últimos días. Se trata de Stheven Robles y José “Caballito” Morales.

El “Pelón” completó sin problemas y a la par del grupo los dos últimos entrenamientos en el CAR, perfilándose para integrar de arranque el mediocampo de Tena, posiblemente, junto a Jonathan Franco y Rudy Muñoz.

La misma situación corre para el lateral izquierdo de Municipal, que se perdió los partidos contra Cobán Imperial y Sporting San Miguelito por problemas en el aductor. Empero, logró recuperarse a tiempo para recibir a la Selecta.

José Morales y Stheven Robles fueron dos de los pilares de Guatemala en la Copa Oro 2025. (Fotos: FFG)

¿Cómo quedó el último partido entre Guatemala y El Salvador?

Guatemala y El Salvador se enfrentaron por última vez el 31 de mayo. Aquel día, empataron 1-1 en un amistoso celebrado en el Finley Stadium de Tennessee, Estados Unidos. Para los chapines abrió el marcador Darwin Lom (40′), pero el juvenil Brandon Ramírez (88′) les aguó la fiesta en un debut de ensueño.