Los culpables de la derrota ante Guastatoya en la final del Apertura 2020 según afición de Municipal

Siguen las repercusiones por la final del Apertura 2020 perdida por parte de Municipal ante Guastatoya. Pese a que llegaban como los grandes favoritos, los Rojos no se pudieron hacer fuertes ni de visitante ni de local. Los más enojados por la frustación de no obtener la liga número 32 son los fanáticos que inundaron las redes sociales y le apuntaron a tres culpables del mal resultado: Sebastián Bini, José Rosales y Ramiro Rocca. Protagonistas importantes en el conjunto chapín.

El primer señalado fue el goleador Ramiro Rocca, que terminó el torneo con 22 goles en 21 partidos. Pese a estos increíbles datos, la afición no le perdona su poca participación en la fase eliminatoria. Marcó en los cuartos, no participó en las semis y anotó solo un tanto en la final. Varios advierten que desde que se habló de que se iba a Real España, bajo su rendimiento.

El otro futbolista que fue responsabilizado es José Rosales, el capitán de Municipal. En general, el centrocampista no tuvo un buen Apertura 2020 y la final no fue la excepción. En la vuelta terminó saliendo cuando faltaban todavía varios minutos y no fue gravitante en las instancias decisivas para su equipo.

������ ¡Ramiro Rocca se marcha de Municipal!



���� El delantero argentino dejará a los Rojos y en las próximas horas será nuevo jugador del Real España.

�� Usará la dorsal 19, que dejó vacante Iván "Chino" López. pic.twitter.com/SHfiuris5t — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) February 8, 2021

Sebastian Bini es el principal apuntado por los aficionados y son varios los que exigen su salida del club. Nunca pudo acomodar a sus jugadores en el campo de juego para que puedan doblegar a Guastatoya. Esto quedo más que claro en la segunda parte de la vuelta en la que los Rojos no tenían más ideas para lograr el gol que les diera el empate global.

Es claro que las responsabilidades son colectivas y no particular de algún jugador o entrenador. Los fanáticos le apuntan a estos tres por la gran relevancia que tienen en el equipo y porque esperaban mucho más. Por el momento, de los mencionados solo se iría Rocca que tendría todo listo para arribar a Real España de Honduras.