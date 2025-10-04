La respuesta de Nathaniel Méndez-Laing: Guatemala recibe la noticia que ilusiona antes de las Eliminatorias al Mundial 2026

Guatemala recibió la noticia que ilusiona a todos de cara a la segunda ventana de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Mientras Luis Fernando Tena ultima detalles en la convocatoria, futbolistas locales y legionarios dejan todo en cada jugada.

Nathaniel Méndez-Laing fue la figura en la victoria de su MK Dons por 3-2 sobre Gillingham. La misma fue respectiva a la onceava jornada de la League Two del fútbol inglés. Marcó el segundo gol del partido. Fue determinante para triunfar.

Guatemala se sorprende: Nathaniel Méndez-Laing vuelve a ser figura con el MK Dons (rrss).

Publicidad

Publicidad

Mantuvo un rendimiento magnífico, lo que le permitió a su equipo encadenar su segundo triunfo consecutivo. Con ello, escalaron posiciones en la tabla regular con la mirada puesta en los playoffs de ascenso. Recuperaron toda su confianza.

Lo ocurrido tiene un impacto particular sobre Méndez-Laing, quien se daba por apartado de la próxima convocatoria. Los rumores indicaban que no iba a formar parte de la lista respectiva a la doble fecha de este mes de octubre.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Guatemala consternada: Luis Fernando Tena dejaría fuera a Nathaniel Méndez-Laing

Según indicaron varias fuentes, Nathaniel Méndez-Laing no estaría para jugar la próxima doble fecha de Eliminatorias al Mundial 2026. La ausencia del legionario significaría una baja importante para el equipo chapín, urgido de sumar puntos.

Publicidad

Periodistas como Juan Carlos Gálvez y sitios como Deportito GT aseguran que la cuestión radica en una decisión técnica, pura y exclusivamente tomada por Luis Fernando Tena. No está en juego la continuidad del delantero en la Selección.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El presunto retiro de Méndez-Laing de Guatemala fue tema de discusión cuando se terminó la última ventana clasificatoria. Hasta emitió lo que parecía un mensaje de despedida mediante sus redes sociales, tiempo después aclarado por su gente.

La Bicolor ocupa el último puesto del Grupo A, sorpresivamente liderado por su par de Surinam. Ahí mismo, El Salvador hace las veces de escolta y Panamá está tercera. Todavía quedan cuatro jornadas por disputarse y deberán dejarlo todo.

Publicidad

ver también Toda Guatemala consternada: la decisión de Nathaniel Méndez-Laing que puede costarle a Luis Fernando Tena la clasificación al Mundial 2026

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de la Selección Nacional en Concacaf

Visita vs. Surinam , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Visita vs. El Salvador , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Local vs. Panamá , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Surinam, 18 de noviembre.