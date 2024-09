El estratega de los coloniales no tuvo limitantes para ser autocrítico tras el resultado negativo contra los rojos.

Antigua GFC es uno de los clubes con mayor protagonismo del futbol de Guatemala y hoy solventó su juego pendiente de la sexta jornada ante Municipal, aunque lo hace con un ojo puesto en Saprissa de Costa Rica, su rival en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2024, aunque lamentablemente para sus aspiraciones no tuvo un resultado positivo.

Javier López, técnico de los aguacateros, analizó la caída ante los rojos y fue autocrítico con el desempeño de sus jugadores, en especial porque no se aprovecharon las opciones de gol creadas, por el cambio que se tuvo en el segundo tiempo y porque se perdió el dominio de balón que se tuvo al inicio.

La autocrítica del entrenador de Antigua GFC

“Íbamos con la intención de hacer un buen partido, poder llevarnos algo positivo, un empate o la victoria, lo hicimos bien en la primera parte, manejando el ritmo de juego, el balón, tuvimos jugadas claras, pero no supimos reaccionar a sus ataques, así fue como llegó el gol de Rotondi”, arrancó diciendo.

“En el segundo tiempo no estuvimos finos con el balón, no tuvimos continuidad de pase, amplitud y profundidad, luego vino la acción del penal, siento que cada equipo tuvo su parte y nosotros no tuvimos el nivel que esperaba”, agregó.

Lo que se viene para Antigua GFC

“La idea era ganar, sumar los 14 puntos, no pudo ser, no hicimos un juego para ganar y tampoco para perder, pero se decidió en las áreas, ellos anotaron dos veces y nosotros solo una”, analizó.

“Ahora se viene una visita complicada a Xelajú que es un rival complicado, luego nos enfocaremos en el partido del martes contra Saprissa, será importante saber llevar bien las dos competiciones”, finalizó.