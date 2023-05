La Liga Nacional de Guatemala ya no tendrá VAR

Guatemala estaba a poco tiempo de unirse a las principales ligas del mundo que tienen la tecnología del VAR (Video Assistant Referee) o videoarbitraje, pero a pesar de tener todo encaminado se dio a conocer que esto ya no será posible, por lo menos a partir de la temporada 2023-2024.

El futbol chapín iba a comenzar a usar el VAR a partir del Torneo Apertura 2023, incluso en diciembre se dio el visto bueno luego que los clubes de la máxima categoría aceptaran hacer la inversión y mejoras en sus estadios para poderlo adaptar, pero se encontraron con un inconveniente de último momento.

Las autoridades de la Liga Nacional confirmaron que esto no será posible este año, porque la Federación de Futbol de Guatemala fue avisada por FIFA que la empresa que sería contratada para hacer la instalación en los estadios, no está verificada por dicho ente y es por eso que no se puede usar.

Todo esto se dio luego que se firmara contrato, por lo que se tuvo que hacer todo el procedimiento para rescindirlo porque ahora se buscará otra alternativa, con las empresas que recomendó FIFA y ahora tendrá que elegirse una, para volver a iniciar de cero y así poder tener la tecnología.

La Federación de Futbol de Guatemala y la Liga Nacional, con asesoramiento de FIFA, se escogerá una empresa para que proporcione el VAR, ver cual se adapta a los estadios de los clubes, para así aplicarlo en la campaña 2024-2025.