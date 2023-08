Nicholas Hagen no la está pasando bien de momento en Asia con el Bnei Sakhnin F.C y es que en el último encuentro que sacaron un empate, el guardameta chapín tuvo que vivir este partido desde las gradas por un insólito motivo que repasaremos a continuación.

Recordemos que Nicholas Hagen venía con participación en la Copa Toto Ligat AI y actuaciones en partidos de fogueo y se esperaba que hiciera su debut este sábado con el Bnei Sakhnin FC en la primera jornada de la Ligat ha’Al. Y todo fue debido a este motivo.

¿Qué pasó con Nicholas Hagen?

El guardameta chapín Nicholas Hagen no pudo hacer su debut en la Ligat ha’Al debido a que el conjunto Bnei Sakhnin F.C no ha podido demostrar ante la Federación de Fútbol Israelí los fondos con los que cubrirá la planilla para la temporada 2023-2024 y, hasta no hacerlo, no podrá inscribir a ninguno de sus refuerzos para la referida campaña.

Por ahora, Hagen seguirá entrenando con el grupo a la espera que la próxima semana pueda existir solución para debutar en la jornada 2 del torneo local, cuando el Bnei Sakhnin FC visite al Hapoel Petah-Tikvah, club en el que milita el guatemaltaeco Matan Peleg.

La historia de Nicholas Hagen en la Liga de Israel aún espera ser escrita, se espera que durante la semana se pueda solucionar el problema y así poder ser parte del juego ante el Hapoel Petah Tikva en la segunda jornada.