Iván Franco Sopegno se sincera al señalar los aspectos que debe mejorar Comunicaciones tras empatar ante Municipal

El Clásico 335 del fútbol guatemalteco terminó sin goles. Comunicaciones y Municipal firmaron un 0-0 en el Estadio Cementos Progreso, en un duelo intenso, disputado y con pocas emociones frente al arco. El empate deja sensaciones mixtas para los cremas, que aún no logran ganar bajo la dirección de Iván Franco Sopegno, aunque el técnico argentino se mostró optimista por la evolución del equipo.

El estratega reconoció que el resultado no fue del todo malo, considerando el contexto en que llegaban ambos equipos, pero admitió que a su plantel todavía le falta eficacia en la definición. “Cada día vamos mejorando más, el equipo está más intenso, más dinámico, está saliendo mejor con la pelota, pero le está faltando el último tercio de la cancha, terminar mejor. Estamos con dos ceros atrás, porque Comunicaciones había recibido muchos goles en contra”, analizó Sopegno.

Pese a no lograr la victoria, el técnico destacó el crecimiento colectivo y la entrega de sus jugadores, especialmente de aquellos que regresaron recientemente de compromisos con la Selección Nacional. “No somos conformistas, sabemos que hay que mejorar. Algunos apenas entrenaron un día y aportaron lo suyo, pero recalco que todo lo veo positivo porque el equipo está creciendo. A medida que encontremos la terminación de jugadas, podemos ser protagonistas”, señaló.

Sopegno también fue sincero sobre las dificultades estructurales que enfrenta el club. “Nuestra realidad es así, estamos bajos de minutos de jóvenes. Sabíamos desde el comienzo del torneo que si se complicaba la cosa había que acuerparse. El club está en proceso de reorganización, pero nos está apoyando, y espero que con el tiempo podamos reforzar el plantel”, expresó el entrenador.

El técnico argentino insistió en que mantiene plena confianza en su grupo y en la posibilidad de clasificar a la fase final del torneo. “Mientras el jugador vaya creyendo en él, también mejorará el equipo. No descarto a Comunicaciones de nada. Nos quedan siete finales, y creo que vamos a sacar los puntos necesarios para meternos entre los primeros ocho”, afirmó.

Tras el empate, Comunicaciones ahora se enfoca en su próximo compromiso ante Marquense, donde buscará romper la mala racha de resultados y reencontrarse con la victoria para mantener vivas sus aspiraciones en el certamen nacional.

