Tres años han transcurrido y la travesía legendaria del guardameta Nicholas Hagen como legionario continúa. El actual campeón de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos, el Columbus Crew, ha confirmado la continuidad del arquero en sus filas. La noticia consolida la relación entre Hagen y el club estadounidense, marcando un capítulo adicional en su exitosa trayectoria como legionario

La decisión del Columbus Crew de mantener a Nicholas Hagen en su plantilla subraya la valiosa contribución que el guardameta ha brindado al equipo durante su estadía en la MLS. Este periodo de tres años y contando no solo representa un compromiso prolongado, sino también un testimonio del impacto positivo que Hagen ha dejado en la escuadra, consolidándose como un elemento clave en la conquista de la máxima categoría del fútbol estadounidense.

¿Qué dijo Nicholas Hagen como nuevo jugador del Columbus Crew?

“Es algo difícil, es algo que requiere mucho sacrificio personal, familiar, hasta económico, pero al final los sueños y lo que te regresa el fútbol es más grande. Ahora se me da la oportunidad de seguir fuera y voy a aprovecharlo al máximo, aprovechar cada minuto, cada entrenamiento”, afirmó Nicholas Hagen para los micrófonos de ESPN.

“Lo económico siempre será para mí algo de segundo plano, es algo por lo que no me guío, todos creen que uno sale y gana millonadas, no es así”. Es de mucho sacrificio, pero voy a una liga que está inyectando mucho dinero, no solo a los jugadores, sino en infraestructura, quieren hacer las cosas bien, están preparándose para un Mundial“, siguió Nicholas Hagen.

Nicholas Hagen registra 3 años en el extranjero

“Estoy emocionado, emocionado con el año que se me viene. El año pasado fue un año duro, un año de muchos cambios, cosas fuera de control también. Estoy preparado, el final del año pasado me preparé para esto. Entre todas las bolas ya sabía yo lo que se venía para mí, solo era que se concretara y al final se logró, estoy sumamente contento con eso. Este 2024 se viene con grandes expectativas”.

“Voy a demostrar nivel, demonstrar que estoy para jugar, para hacer cosas ahí y no solo llegar de paseo, sino llegar y quedarme. Voy con la misma mentalidad, hay una presión grande, es el campeón, va a tener que estar en la parte alta de la tabla y eso es lo que vamos a tratar”, sentenció Nicholas Hagen para ESPN.

Nicholas Hagen y Guatemala

Nicholas Hagen se prepara para asumir una vez más un rol crucial como el guardameta titular de la selección de Guatemala en el encuentro amistoso frente a Islandia. Este partido, programado para el sábado a las 17:00 horas, tendrá lugar en el DRV PNK Stadium en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Tras su participación en este encuentro, Hagen regresará brevemente a su país antes de emprender nuevamente viaje hacia tierras norteamericanas el 18 de enero, donde se incorporará a su nuevo equipo.

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.