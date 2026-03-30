Este lunes, se instalaron varias dudas sobre la continuidad de Luis Fernando Tena al frente de la Selección de Guatemala. El técnico mexicano, según manifestaron en su país natal, dejaba de pertenecer a la Azul y Blanco por los problemas de salud que tuvo días atrás.

El medio Soy Referee había dicho, a través de la periodista Renata Quintanar, que “ambas partes optaron por cerrar el ciclo de manera definitiva“. Sin embargo, el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala salió a hablar en medio de los rumores.

Gerardo Paiz tuvo un diálogo con el Diario Récord y despejóo todo tipo de incertidumbre sobre el ciclo de Tena. “Él tiene contrato por cuatro años. Para nosotros sigue. No lo estoy sacando, para mí sigue. No he hablado con él hasta después de la operación, cuando me dijo que estaba recuperándose en casa con muchos medicamentos para matar esos bichos“.

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Y además, dio detalles de lo que sucedió con la cirugía que lo marginó del partido contra Argelia el pasado viernes: “Lo operaron de la vesícula. Se le infectó y se le metió una bacteria; ya está en su casa“.

Luis Fernando Tena es ratificado por Gerardo Paiz en Guatemala

Con estas declaraciones del máximo dirigente de la federación chapina, Guatemala continúa con Luis Fernando Tena en el cargo. En el mes de diciembre, se había anunciado su renovación por cuatro años más, por eso la noticia había generado mucha sorpresa.

Después de la goleada en contra que recibió, Guatemala volverá a tener actividad en el mes de junio. Se espera que la Azul y Blanco dispute algún encuentro amistoso en Estados Unidos contra un seleccionado que estará en el Mundial 2026.

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En resumen