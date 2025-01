Los conflictos con diferentes jugadores parecen no cesar en Comunicaciones. En las últimas horas, un futbolista decidió dar una entrevista en la que habló sin filtro sobre Ronald González y también apuntó contra la directiva a cargo de Juan García.

El que disparó sin piedad contra Comunicaciones fue Carlos Mejía, quien se había lesionado sobre el final del Torneo Apertura 2024 debido a un problema que se le detectó en los meniscos y que lo obligó a pasar por el quirófano.

De acuerdo a sus palabras, el extremo izquierdo de 33 años no será tenido en cuenta por Ronald González en este 2025, quien se lo comunicó cuando estaba en su quinta semana de recuperación y faltando poco tiempo para que inicie la competencia en Guatemala.

En diálogo con el medio Gente de Fútbol, aseguró que “el cuerpo técnico deja mucho que desear”. Y dio detalles de su conversación con el técnico tico: “Ronald González en mi quinta semana de recuperación se acercó y me dijo que no entraba en planes. A una semana de iniciar el torneo me dicen que no entro en planes. ¿Por qué no darme cierto tiempo para recuperarme y luego decidir?”.

No solo habló contra el entrenador tico, sino que expuso el trabajo de la directiva crema: “Ayer que llegó al club, el presidente de Comunicaciones ya tenía el alta médica y el club ni me operó. Por eso le va al club como le va, si siempre actúan de mala fe. No se quieren hacer cargo del resto del contrato. Lo único que pedí es que respeten mi contrato. Nunca me ofrecieron llegar a un acuerdo”.

La decisión de Comunicaciones es darlo de baja para que no sea parte de la plantilla en este 2025. Por eso, la situación podría entrar en vías legales en caso de que no lleguen a un acuerdo, debido a que Carlos Mejía tendrá que encontrar un club a tan pocos días de comenzar el torneo. Además, todavía está lesionado, lo que complica la posibilidad de que otro equipo lo fiche.

