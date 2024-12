Ronald González en vilo: Comunicaciones está cerca de fichar a un reconocido campeón con Olimpia

En medio de un clima tenso entre Ronald González y parte del plantel, Comunicaciones sigue moviéndose en el mercado con la firme intención de armar un plantel competitivo para recuperar su corona en el Clausura 2025.

Luego de que Cobán Imperial los eliminara en los cuartos de final, el técnico costarricense empezó una limpieza que se cobró tres víctimas —Fredy Pérez podría ser la próxima—: Marcelo Saraiva, Sebastián Ayala y Azarías Londoño.

Ante la salida del ex volante de Nottingham Forest y el poco rodaje que tuvo José Contreras, la directiva de los Cremas fue a fondo y terminó abrochando a un importante refuerzo que venía sonando en los últimos días.

Comunicaciones fichó a un campeón de la Concacaf con Olimpia

Según informó el periodista Álvaro De La Rocha, Comunicaciones llegó a un “acuerdo total” con el volante hondureño Alejandro Reyes para ficharlo por los próximos tres torneos cortos. Es decir, hasta junio de 2026.

Empero, hay un problema contractual en el medio: Sporting de Costa Rica, equipo en el cual jugó todo este año, no quiere dejar ir al ex Olimpia. “Le quedan 6 meses de contrato y por el momento no están aceptando las condiciones del traspaso”, detalló.

Reyes fue titular en ambos campeonatos con los josefinos —donde se quedaron a las puertas de la fase final—, promediando 3 goles y 2 asistencias en 19 partidos del Apertura 2024. El semestre anterior marcó 2 tantos y dio 4 asistencias.

¿En qué clubes jugó Alejandro Reyes?

El volante creativo de 27 años surgió en Olimpia, equipo con el cual tocó el cielo con las manos al conquistar la Liga Concacaf 2017 tras derrotar a Santos de Guápiles en la final. Allí también ganó dos Ligas Nacionales, en 2019 y 2020.

Posteriormente, pasó por Real España entre 2020 y 2023, y desembarcó en Génesis hasta que salió de Honduras para sumarse a Sporting FC.