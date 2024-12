Estalló la interna en Comunicaciones: revelan la traición de Ronald González a Rodrigo Saravia que lo llevó a Municipal

El mercado de fichajes del fútbol guatemalteco viene dando varias sorpresas de cara al Torneo Clausura 2025. Y una de las más recientes ha sido la llegada de Rodrigo Saravia a Municipal pese a estar fuertemente identificado con Comunicaciones.

Reportes desde Guatemala aseguran que el volante de 31 años tenía todo listo para regresar a los Cremas por tercera vez cuando se marchara de Pérez Zeledón de Costa Rica. Pero la operación se cayó por decisión de Ronald González.

Al parecer, Saravia no era del gusto del técnico costarricense, lo cual es comprensible en el mundo del fútbol. Sin embargo, al parecer, sus manejos internos fueron los que terminaron generando molestia en parte del plantel.

La supuesta traición de Ronald González que llevó a Rodrigo Saravia a Municipal

Según dio a conocer La Pizarra GT, mientras Willy Olivera era el técnico de Comunicaciones, Ronald González tenía un diálogo fluido con los capitanes: José “Moyo” Contreras, Rafa Morales y Fredy Pérez y Rodrigo Saravia, quien tenía claro que iba a ser repatriado por los Albos.

Sin embargo, González no quedó satisfecho con el rendimiento de Saravia en Pérez Zeledón y pidió que no se concretara su fichaje, dándole la espalda al ex futbolista de Columbus Crew de la MLS. Ahí fue cuando Municipal se entrometió y terminó amarrando el traspaso.

Esto habría dinamitado el vínculo del costarricense con los referentes del plantel, a quienes “ahora que está adentro ni los voltea a ver“, aseguró el periodista Juan Carlos Gálvez. De hecho, Contreras no ha sido titular con él en el banquillo.

Para colmo, su intención es fichar al portero Minor Álvarez, de Cobán Imperial, y que no siga Fredy Pérez.

Municipal se “vengó” de Comunicaciones

La llegada de Rodrigo Saravia a Municipal se dio días después de que Marco “Pitbull” Domínguez, campeón con los Rojos del Clausura 2024, fichara por Comunicaciones tras su fugaz paso por el Pacific FC de Canadá.

“Lo vamos a dejar clarito. A mí, Municipal nunca me habló. Los que me hablaron fueron los Cremas, estuvieron detrás de mí decididamente, entonces tomé mi decisión de venir acá y estoy muy contento”, aseguró el seleccionado chapín.