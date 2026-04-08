Fantasma Figueroa recibe la mejor noticia sobre el fichaje que necesitaba Comunicaciones para pelear por el Clausura 2026 de Guatemala

Comunicaciones se mantiene en la pelea en la parte alta de la tabla del Clausura 2026, igualado en puntos con Municipal y a corta distancia de Xelajú MC.

Sin embargo, los resultados recientes han generado presión en el equipo dirigido por el Fantasma Figueroa, que busca recuperar regularidad en el tramo decisivo del torneo.

En ese escenario, el club recibe una noticia alentadora de cara a sus aspiraciones.

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¿Cuál es la buena noticia que recibe el Fantasma Figueroa en Comunicaciones de cara al Clausura 2026?

Se trata del atacante Agustín Vuletich, el refuerzo estaría listo para defender la camiseta de los Cremas luego de algunos días de retraso en su inscripción.

De acuerdo con información del periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta de X, el atacante incluso podría estar disponible para debutar en el próximo encuentro, a la espera de la decisión del Fantasma Figueroa.

Agustín Vuletich

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“Atención Cremas. Su nuevo centro delantero argentino. Ya fue inscrito en Liga Nacional y también ya tiene pase internacional, si el fantasma quiere este hasta podría jugar contra Aurora el viernes“, compartió el periodista Juan Gálvez.

El periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X

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¿A qué se debió el retraso en la inscripción de Agustín Vuletich con Comunicaciones?

Vuletich ya se encontraba en Guatemala desde hace varios días; sin embargo, no había podido ser inscrito oficialmente. Esto se debió a que las oficinas de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala y de la Liga Nacional permanecían cerradas.

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El asueto por Semana Santa provocó este cierre administrativo, lo que terminó retrasando el proceso de inscripción del delantero argentino.

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