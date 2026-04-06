El Torneo Clausura 2026 en la Liga Nacional de Guatemala está llegando a su fin. A la etapa regular le quedan cuatro jornadas y todavía la definición en la tabla acumulada está más vibrante que nunca. Comunicaciones, hasta el momento, no está salvado.

Los Cremas sacaron un punto en su visita a Mictlán este domingo y podrían quedar a tres de la zona de descenso (con 12 por jugarse) si Guastatoya vence a Achuapa en el cierre de la jornada 18. Por eso, no hay tranquilidad por el momento para el Albo.

Por si fuera poco, el Fantasma Figueroa estará obligado a colocar a futbolistas Sub-20 en las cuatro jornadas restantes. De lo contrario, el equipo crema podría sufrir una quita de puntos por no cumplir con la regla de los jugadores de edad limitada.

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Comunicaciones puede perder tres puntos por sanción

Comunicaciones debe sumar en cada partido que queda un total de 94 minutos para llegar a los 1250 que exige como mínimo la Liga Nacional. Por eso, el entrenador chileno deberá jugársela en partidos trascendentales con al menos dos juveniles en cancha.

El que mayor participación tiene de los Sub-20 es Andy Contreras, quien jugó en este Clausura 2026 un total de 369 minutos. El otro es Samuel Camacho, pero se encuentra lesionado, por lo que el Fantasma deberá pensar en otros juveniles para no complicarse en la tabla acumulada.

Tanto David Prada (17) como Joseph Folgar (18) podrían hacerlo si el DT decide colocarlos, aunque el primero es el único que tuvo oportunidades en este 2026. Apenas pudo jugar 163′, por lo que le tocaría entrar en una etapa de definición muy caliente.

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En resumen