"El sacrificio no va a faltar": Robin Betancourth habló de su primera experiencia como legionario

Tras 12 años jugando en el fútbol guatemalteco, Robin Betancourth dio el salto en su carrera a los 31 años al firmar por el Monagas de Venezuela. El legionario de Guatemala tendrá su primera oportunidad afuera del país y en un equipo que ha hecho buenos rendimientos en los últimos años.

En una entrevista que dio con la cuenta oficial de su club, habló sobre su primera experiencia jugando en el exterior y si le costó adaptarse después de tantos años en la Liga Nacional. Además, hizo referencia a la falta de gol en su primer tres encuentros.

“Las sensaciones que he tenido han sido muy buenas, me adapté rápido al equipo, al grupo y al nuevo cuerpo técnico. La función que se me ha pedido en la cancha es de bastante sacrificio. Para mí siempre lo importante será lo colectivo, participar y hacer jugar al equipo”, comenzó declarando Robin.

Y agregó sobre su capacidad goleadora que todavía no apareció en estos tres primeros encuentros con el Monagas: “Los goles en cualquier momento llegarán, es parte del fútbol. El sacrificio no va a faltar en mí”.

Para finalizar, contó sus emociones al jugar en el exterior: “Con mucha alegría, emocionado y con ganas de seguir haciendo las cosas bien, de seguir buscando ganar. El equipo está convencido, así lo ha reflejado el grupo durante los entrenamientos, todo ha salido bien y esperamos que eso nos de frutos este fin de semana”.