El Fantasma Figueroa en el ojo del huracán tras su mal momento en Comunicaciones

Deportivo Marquense y Comunicaciones protagonizaron uno de los duelos más intensos de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026, en el estadio Marquesa de la Ensenada, donde se jugaban mucho más que tres puntos en la lucha por el descenso y el liderato.

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El partido tuvo momentos de alta tensión, especialmente entre los minutos 32 y 33, cuando el portero Fredy Pérez se convirtió en figura al salvar en tres ocasiones consecutivas su arco tras intentos de Andy Ruiz, Marco Rodas y un cabezazo de Salvador Estrada.

Sin embargo, cuando parecía que el primer tiempo se iría sin goles, apareció Diego Casas al 45+2, aprovechando un tiro de esquina para definir con potencia dentro del área y poner el 1-0 a favor de los locales.

Comunicaciones y el Fantasma Figueroa se acercan al descenso

Con este resultado, Marquense logra salir de la zona del descenso, enviando a Guastatoya a los puestos rojos y dejando a Comunicaciones peligrosamente cerca, a solo dos puntos de caer en la zona de peligro.

El equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa suma ya su cuarta derrota consecutiva, tras caer previamente ante Cobán Imperial, Antigua GFC y Xelajú, confirmando un momento crítico en el torneo.

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Ahora, los cremas están obligados a reaccionar de inmediato, ya que un nuevo tropiezo, cuando reciban a Deportivo Mixco, podría desatar una crisis total, en una temporada que se ha complicado más de lo esperado.

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